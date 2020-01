Tudi Torró insta a trabajar para que el valenciano "deje de ser una lengua desprestigiada, minorizada e infravalorada"

Publicado 17/01/2020 15:03:17 CET

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Tudi Torró, ha tomado posesión de su cargo este viernes en un acto en el Palau de la Generalitat, en el que ha instado a continuar trabajando "por un País normalizado, donde el valenciano deje de ser una lengua desprestigiada, minorizada e infravalorada".

Estas han sido las palabras de la nueva académica, que ha tomado posesión en sustitución de la maestra y escritora Carme Miquel, que falleció en junio. Torró ha comenzado su discurso recordando a Miquel, a quien ha calificado como una "guardiana de la lengua" y ha destacado que "fue una maestra en todo lo que hizo, como escritora, articulista y también como persona comprometida con el mundo que la rodeaba".

"Vengo del sur, i sé que el sur necesita ser mirado, reconocido y querido", ha relatado Torró, que es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y reside en Elche. La nueva académica, que es la octava mujer que ocupa un sillón en la AVL, ha sido docente, inspectora de educación y directora territorial de Educación en Alicante.

Además, ha sido coautora de un estudio sobre los programas de inmersión lingüística en los territorios de lengua catalana. "Pertenecer a la AVL supone para mí una gran responsabilidad y una oportunidad que nunca habría podido ni imaginar, me llega en un momento en que mi vida profesional después de 42 años había llegado al final, tenía que cerrar puertas para abrir otras, y esta que se acaba de abrir me da la oportunidad de seguir ligada a lo que ha sido mi pasión, porque si algún hilo conductor ha existido en mi vida, ha sido la defensa del valenciano, de la cultura y del territorio donde me reconzco", ha manifestado.

Torró ha defendido que ha llevado a cabo su labor "siempre desde la inclusión y el respeto al otro, partiendo de la pedagogía que sale de lo local para llegar a lo global". "Como siempre he dicho, sin raíces no podremos volar, solo teniendo claro de donde venimos, podremos sentirnos como en casa en el mundo", ha agregado.

"Muchas veces he pensado que habría vivido mucho mejor y habría sido más feliz sin sufrir como sufro el conflicto lingüístico de este país, y me pregunto ¿Por qué? ¿De dónde me viene esta implicación tan profunda? No tengo la respuesta más allá de la fidelidad a mi pueblo y a la lengua que me transmitieron mis padres", ha expresado.

Entre lágrimas, la académica ha recordado a sus padres, a quienes ha agradecido que le transmitieran su lengua y la de sus antepasados, y les ha reconocido "por haber sido coherentes en unos tiempos difíciles en los que la renuncia era fácil y estaba bien vista por la sociedad".

Asimismo, ha agradecido a los académicos la confianza que le han depositado para llevar a cabo "esta tarea tan estimulante en el seno de la institución" y permitirle ser "una guardiana de la lengua".

"La lengua es patrimonio de todos, no se tiene que usar como un arma política, nadie la tiene que patrimonializar, ni a favor, ni en contra", ha aseverado.

Así, ha asegurado que la responsabilidad de defender el valenciano "es de todos". "La escuela, la educación es un motor imprescindible, pero no el único. De poco nos servirá ganar el aula si, como dice el sociolingüista Francesc Xavier Vila, perdemos el patio", ha manifestado, al tiempo que ha instado a la sociedad a "acompañar" y a los políticos a "legislar con valentía, y ser coherentes con sus actuaciones públicas".

"EL SUR ES UN GRAN DESCONOCIDO"

"La Acadèmia Valenciana de la Llengua necesita ser visible en el sur. Lo es muy poco. Tener una persona que provenga de aquí es dar una visión más amplia, y además, recibir información de primera mano. Porque el sur es un gran desconocido". Así ha comenzado su intervención el presidente de la AVL, Ramon Ferrer, citando unas palabras de Torró.

Ferrer ha señalado que "pocas veces la elección de un nuevo académico o académica ha suscitado, como en este caso, el consenso, prácticamente unánime, del pleno de la AVL". "No era una decisión sencilla, ya que se trataba de cubrir la vacante de nuestra querida Carme Miquel, pero el nombre de Tudi Torró obró el milagro", ha señalado.

El presidente de la institución ha señalado que "con la toma de posesión de la nueva académica, asumimos un principio claro y concreto: trabajar por la lengua del país creando espacios de tolerancia lingüística allá donde ahora hay muchas barreras".

Ferrer ha indicado que a la Acadèmia se le critica a veces "el reducido número de académicas --cuatro en la actualidad--" y ha asegurado que "la próxima renovación interna de la institución supondrá, sin duda, la incorporación de más mujeres para conseguir la paridad".

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado que "nos hacen falta muchas más Tudi en nuestra tierra", y ha asegurado que esta nueva incorporación es "garantía de éxito para la AVL". Así, ha coincidido con Torró en que "el valenciano no puede ser una piedra para lanzarse".