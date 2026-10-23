El túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada (Alicante) reabre por completo cuatro días después de inundarse por la dana

Imagen de archivo del túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El túnel de la AP-7 ubicado a la altura de la localidad de Pilar de la Horadada (Alicante) ha reabierto este viernes por completo en ambos sentidos de la marcha cuatro días después de inundarse por las fuertes lluvias de la dana Adam.

Fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Levante de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Europa Press han concretado que la parte del túnel que aún estaba clausurada ha recuperado la normalidad sobre las 15.25 horas.

Los servicios de emergencias rescataron a 13 personas que quedaron atrapadas en sus respectivos vehículos dentro del túnel por una inundación a consecuencia de esta dana. El incidente ocurrió el pasado lunes por la noche.

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada explicó que las personas auxiliadas fueron trasladadas al albergue municipal, donde se les prestó asistencia, y se mostró partidario de que el túnel quede cerrado cuando se decrete alerta naranja para no poner en riesgo la vida de las personas.