UA programa 245 actividades de divulgación científica en centros educativos para acercar la investigación universitaria

ALICANTE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha programado para 2024 más de 245 actividades de divulgación científica a través del programa 'La UA va al cole', que pone a disposición de centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato, FP y similares y a entidades e instituciones sin ánimo de lucro que tengan entre sus objetivos contribuir a una sociedad mejor formada e informada.

De esta forma, habrá sesiones de divulgación como '¿Todo es química?', 'Una ingeniera en la cocina', 'Joan Fuster i el Diccionari per a ociosos", 'Cómo fomentar la creatividad', 'Acoso escolar y ciberacoso' o 'Reciclaje de material de escritura', entre otros, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Impulsado por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, 'La UA va al cole' ofrece experimentos, talleres, charlas y conferencias, entre otros formatos, de la mano de 126 docentes e investigadores de alrededor de 40 departamentos de todos los centros de la UA.

Las propuestas, que pueden solicitarse desde este miércoles, están diseñadas tanto para jóvenes como para la sociedad general, con el objetivo de difundir y acercar la investigación que se genera en la universidad.

La Universidad de Alicante inició este proyecto en el año 2022 para promover la alfabetización científica entre escolares y jóvenes no universitarios de municipios de la provincia, así como para fomentar la cultura científica, tecnológica y de la innovación en la sociedad.

En 2023, se solicitaron más de 450 actividades de divulgación científica ofertadas en el programa, por parte de cerca de 120 entidades como colegios, institutos, ayuntamientos y asociaciones de los municipios de Alcoi, Alicante, Aspe, Banyeres de Mariola, Benidorm, Benilloba, Biar, El Campello, Cocentaina, Dénia, Dolores, Elche, Elda, Fageca, Finestrat, Ibi, Monòver, Muro, Novelda, La Nucia, Onil, Orihuela, Pedreguer, Petrer, Quatretondeta, La Romana, Sant Joan d'Alacant, San Miguel de Salinas, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Teulada, Torrevieja, La Vila Joiosa y Villena. En total, asistieron 7.300 personas.

La institución académica ha resaltado que, con cada nueva edición, este programa "ha ido consolidándose y ha aumentado su tasa de éxito". En este sentido, casi ha duplicado la oferta de actividades en poco más de un año, ya que en 2024 reúne 245 actividades frente a las 143 de 2023. Además, el número de investigadores de la UA que ha decidido formar parte de la iniciativa ha aumentado de 78 en 2023 a 126 en 2024.

ÉXITO EN ZONAS RURALES

La vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, María Jesús Pastor Llorca, ha agradecido la "gran aceptación" que está teniendo esta acción tanto en la sociedad general como entre el personal investigador de la UA, que "hace un gran esfuerzo por llevar parte de su trabajo a los distintos municipios de la provincia de Alicante".

Sobre las valoraciones recogidas tras cada actividad, la vicerrectora ha destacado "las reacciones tan positivas del 100% del personal investigador participante, así como de los centros y municipios solicitantes". "Ratifican el acierto de haber puesto en marcha este proyecto y nos anima a seguir con cada nueva edición anual", ha subrayado.

Además, desde el Vicerrectorado han puesto en valor el aumento de solicitudes de pequeños ayuntamientos de zonas rurales, que "han comunicado su agradecimiento porque es una oportunidad que profesorado universitario se acerque a estos municipios para dar a conocer, de manera distendida y con lenguaje accesible pero riguroso, temáticas de interés para sus poblaciones como el acoso escolar y el ciberacoso, la diversidad y violencia de género, la desinformación y fake news, los incendios forestales o el cambio climático".

El programa 'La UA va al cole' forma parte del Plan anual de UA Divulga, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) y cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Además, se incluye en el proyecto europeo 'Science Goes To School' (Science GTS) financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon MSCA and Citizens y en el que participan una decena de universidades y entidades representativas de la investigación y la divulgación científica de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.