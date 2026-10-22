La UJI programa 39 obras teatrales para la XXXIV edición de la Mostra d'Arts Escèniques Reclam

Presentación de la programación de la XXXIV edición de la Mostra d'Arts Escèniques Reclam - MANUEL CASAÑ/UJI

CASTELLÓ 22 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I de Castelló ha programado 39 obras teatrales para la XXXIV edición de la Mostra d'Arts Escèniques Reclam, un certamen que busca no solo entretener, sino alimentar esa capacidad reflexiva del espectador al mismo tiempo que genera debate y conciencia social.

La programación de este acontecimiento organizado por la UJI, a través del Servicio de Actividades Socioculturales, se ha presentado esta mañana en la Llotja del Cànem y se celebrará entre los días 30 de octubre y 6 de diciembre. En total, se han programado 39 obras y 43 funciones teatrales en 11 municipios de la provincia.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Almassora, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriana, Castelló de la Plana, Vilafranca, Vila-real y Vinaròs, junto con la Diputación de Castellón, la Fundación Caja Castelló, del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) y del Centro Penitenciario Castelló II.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la vicerrectora de Cultura, Compromiso Social e Igualdad, Raquel Agost; del director artístico de la muestra, Toni Valesa, así como de una representación de las instituciones y municipios colaboradores. En su intervención Agost ha explicado que después de 34 ediciones el Reclam es una muestra consolidada que ya esperan la ciudadanía y también las compañías de teatro.

PROGRAMACIÓN

La XXXIV edición del Reclam se estrenará el viernes 30 de octubre en el Paranimf de la UJI con la obra 'Puig Antic, cas obert', de la compañía La Dramática. Se trata de una pieza documental que nace 50 años después de la ejecución de Salvador Puig Antic en la Prisión Modelo de Barcelona y que retrata la aberración y la barbaridad a que puede llegar la especie humana en una conmemoración teatral que construye un relato que atraviesa el tiempo y la memoria.

Este trabajo, enmarcado dentro de la temática de la memoria histórica, será el primero de los ocho que se llevarán a cabo al Paranimf de la UJI. La conclusión de la muestra se realizará, como ya es habitual, en el Teatro Municipal de Benicàssim, con un espectáculo familiar de circo titulado 'Domte', de la compañía Nacho Forés, premio al mejor artista de circo 2026. Se trata de una pieza de circo contemporáneo de calle y participativo con música en vivo.

Las representaciones vinculadas al Reclam continuarán durante todo el mes en el Paranimf, lugar donde la danza tendrá un lugar predominante. Así, la siguiente obra que llegará al espacio cultural universitario será 'No', de la compañía La Venidera. Se trata de una pieza de danza contemporánea donde es importante el físico y la estética y que cuenta con el asesoramiento artístico del valenciano Marcos Morau, uno de los coreógrafos más importantes de Europa y que el año pasado ganó la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

La danza urbana llegará una semana más tarde con una sesión doble donde se representarán 'S'Albufera', de la compañía balear Maya Triay y Mariona Jaume, y también 'The Common Ground', de Poliana Lima. La primera es una oda a la belleza natural y el medio ambiente y la segunda trabaja la inclusión social, con diferentes perfiles a través de la danza. 'Cuentas corrientes', del Conservatorio de Danza de València, sumergirá al espectador en la deshumanización existente en el mundo del trabajo.

El teatro llega con 'Fantasmes de guerra', un espectáculo intergeneracional creado como un homenaje a las amistades y una mirada a la Guerra Civil en clave de humor. La siguiente representación será 'Disección de la bondad en tres actos', una obra de la compañía catalana Titzina, caracterizada por investigar en profundidad las temáticas que trata.

En este caso ha creado una comedia ácida sobre el fraude y el engaño dividida en tres actos. Son historias independientes que comparten el tema central y que van acercando el engaño al espectador. El último espectáculo programado en el Paranimf para esta edición es 'Fins al cel', una pieza de circo de Spinisch Circo.

El Teatro del Raval y el Teatro Principal también forman parte de los espacios escénicos del Reclam. Así, el recinto de la plaza de la Paz iniciará su programación con un espectáculo de circo y teatro familiar de gran formato titulado 'Tenet', a cargo de la compañía Du'KtO.

El itinerario continuará con las obras 'Las amistades peligrosas', una adaptación libre de Alarcón & Cornelles, con Rebeca Valls y Maribel Bayona, que también estará en Peñíscola; 'La vida extraordinaria', una pieza sobre la amistad y la literatura con Malena Alterio y Carmen Ruiz; 'Cuando el tiempo no tenga ya memoria', que narra la relación de dos mujeres durante el final del verano de 1970; 'Constelaciones, una obra del Centro Dramático Nacional y Barco Pirata, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, que trata las relaciones a través de la teoría de los universos paralelos según la cual varios resultados pueden coexistir; y 'El hijo de la cómica', dirigida e interpretada por José Sacristán, basada en las memorias de Fernando Fernán Gómez.

En cuanto al Teatro del Raval, la programación empezará con 'Melón Pelado', segundo proyecto escénico de ButacaZero, que aborda la temática de la memoria histórica, concretamente el tema de las mujeres rapadas durante la posguerra en España. El resto de las obras que se representarán en el Raval tienen sello provincial. Es el caso del 'Bululú', que parte de los textos escritos por el prestigioso dramaturgo José Sanchis Sinisterra, expresamente para la obra que interpretará Tian Gumbau, y que hace referencia a los comediantes que viajaban de pueblo en pueblo haciendo todos los personajes de la obra.

Sinisterra, uno de los dramaturgos vivos más importantes e influyentes del panorama teatral español, impartirá la conferencia 'Del Ñaque al Bululú: escribir teatro pobre' el día 14 de noviembre, a las 11 horas en la Llotja del Cànem.

La programación en el Raval continuará con 'Requiem per un pallasso', del villarrealense Fanfi García, que transformará un funeral en una fiesta de risas, y con la compañía Visitants, que participa del montaje 'Les Plantes', una producción de La Medusa que explora los límites entre la locura y la lucidez y que también llegará a Almassora.

Así mismo, La Troupe Malabó representará en Almassora el espectáculo de circo 'Eirenê', mientras que Pepa Cases interpretará la pieza de danza-teatro 'Raïl en Vilafranca'.

Las obras de carácter familiar e infantil también tienen un peso importante en el Reclam. Además de las ya enumeradas, se podrán ver los espectáculos 'Un tros de pa', de Les Pinyes & Teatre Lliure, dirigido a público de entre 2 y 6 años; 'Secreto en el desván. Una historia entre dos mundos', de Infinito Teatro; 'El tresor de l'encantada', de la compañía Disparatario; 'Toca Toca', de l'Horta Teatre; y 'Leicht Schräg' (Un poco torcido), de Tangram Kollektiv. Por otro lado, entre las piezas de danza programadas están 'Gesto', de Taiat Danza y Rito, un espectáculo contemporáneo e interdisciplinario de Otra Danza.

Otras de las propuestas de las cuales se podrá disfrutar durante este mes son 'L'heura desfarà els marges'; 'Ulises', de la compañía Antonio Campos; 'Tributo', una comedia de la Teta Calva; 'Hamlet és una comedia', con Albert Pla y Peyu; 'Habla coño habla', de la compañía Unaovarias; el monólogo de Eugeni Alemany 'La persona no descansa'; y la actuación musical de Ana Corbel con 'Locuras de hoy y coplas de siempre'.

Continúa la colaboración con Instituciones Penitenciarias, gracias a la cual se desarrollarán dos obras en el Centro Penitenciario Castelló II, ubicado en Albocàsser. Son 'Històries de vida', teatro gestual a cargo del grupo de teatro del Maset de Frater, de Castelló, y Nivel Dios, de Comedy, que ofrecerá dos monólogos de Pepe Macías, el Hombre Mágico de la Revuelta, y Ángel Miralles.