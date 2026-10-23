El último fin de semana con horario de verano arranca con máximas en ligero ascenso y viento en el interior de Castellón

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este viernes, en el inicio del último fin de semana con horario de verano, una subida ligera de las temperaturas máximas y rachas muy fuertes de viento en zonas expuestas del interior norte de Castellón.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ascenso o sin cambios. No hay avisos meteorológicos activados para esta jornada.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 29 y 14 grados en Alicante, 25 y 14 grados en València y 24 y 12 grados en Castelló de la Plana.

En cuanto al viento, soplará moderado del noroeste en la mitad norte de Castellón, con probables intervalos muy fuertes en zonas expuestas del interior, y de flojo a moderado del oeste y noroeste en el resto, con tendencia a cambiar durante la tarde, o primeras horas de la noche, a componente este en zonas litorales del sur, de flojo a moderado.

Este sábado 24 continuarán las rachas muy fuertes de viento en el interior norte de Castellón y las nubes altas. Bajarán tanto las temperaturas máximas como las mínimas, aunque se recuperarán el domingo.

Por su parte, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este viernes es alto (naranja) en el interior de Castellón y bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat Valenciana, informa el 112.