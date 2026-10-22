La UPV lidera el proyecto 'Precision' para desarrollar herramientas de prevención de la ciberviolencia sexual

Nuria Lorenzo Dus y Carmen Perez Sabater
Nuria Lorenzo Dus y Carmen Perez Sabater - UPV
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 22 octubre 2026 14:48
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   VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera el proyecto 'Precision', que tiene el objetivo de "generar conocimiento riguroso y herramientas prácticas de prevención de las nuevas formas de explotación y abuso sexual infantil en entornos digitales".

   El proyecto ha reunido a personal investigador internacional, centros educativos de la Comunitat Valenciana y ONGS para la protección de la infancia en su segundo congreso, titulado 'Voces: Niños, comunicación y seguridad digital', con el fin de avanzar en la comprensión de la comunicación de la infancia y adolescencia en el universo digital.

   La inicitiva, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, parte de la evidencia científica generada a través del análisis de datos masivos de conversaciones de abuso y explotación infantil, así como de testimonios de niños, niñas y adolescentes, y de supervivientes adultos. El análisis constata que no se trata de actos aislados, sino que son el resultado de "estrategias comunicativas específicas y reconocibles".

   Para la catedrática de la UPV Nuria Lorenzo Dus, directora del proyecto Precision y experta en lingüística forense, es imprescindible analizar en detalle las interacciones en línea en las que participan niños, niñas y adolescentes, para reconocer patrones comunicativos que distingan las interacciones sanas de las preocupantes o incluso abusivas.

   "Por eso el congreso se centra en las voces de la infancia y la adolescencia en todo su abanico de posibilidades. Y por eso contamos con la colaboración de ONGs especializadas en su protección, como la Fundación ANAR, Save the Children España y la finlandesa, Protect the Children, así como la implicación de centros educativos de primaria y secundaria y de centros especializados en perfiles neurodivergentes. Todos ellos son fundamentales, porque tienen la experiencia directa", asevera.

KIT DE PROTECCIÓN INFANTIL

   En este congreso, el proyecto Precision ha cerrado su segundo año y ha presentado la siguiente etapa, que consiste en testear los materiales de prevención desarrollados para prevenir y combatir la ciberviolencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, según explica la investigadora de la UPV Andrea Garcia Montes.

    "El kit de herramientas Precision apoya a familias y profesionales de la protección infantil, en especial a educadores. La formación que vamos a pilotar, el Kit Precision, está basada en investigaciones de nuestro equipo y la colaboración de casi ciento cincuenta docentes y futuros docentes, con quienes hemos cocreado el Kit para que se adapte a las necesidades del profesorado", añade.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

   En el congreso de Precision también se han presentado las capacidades del grupo de investigación del Departamento de Lingüística Aplicada (UPV) Technology-Assisted Harm Prevention and Protection of Youth Laboratory - TA-HAPPY Lab - (Laboratorio de Prevención y Protección de Daños Propiciados por la Tecnología en los Jóvenes).

   La investigadora de la UPV Carmen Pérez Sabater explica que la misión principal del grupo TA-HAPPY Lab es contribuir al bienestar digital en la infancia y la juventud mediante la investigación y el desarrollo de soluciones basadas en evidencia científica. El grupo aborda "la prevención y la protección frente a los delitos cometidos mediante la tecnología y promueve entornos digitales seguros, desde un enfoque fundamentado en los derechos digitales de la infancia y la juventud".

   Desde el proyecto Precision se impulsan reformas que sitúen la prevención en el centro de las políticas de protección y contribuyan a un futuro digital más seguro, por lo que el congreso ha abordado aspectos tecnológicos y legales.

   El catedrático de la UPV y experto en ciberseguridad e investigador en VRAIN de la UPV Santiago Escobar Román ha impartido la conferencia titulada 'Seguridad por diseño: navegando por los estándares de calidad y normativas del software', en la que ha analizado normativas europeas como la Directiva sobre la seguridad de las redes y de los sistemas de información (NIS2), la Ley de Ciberresiliencia (CRA) y las soluciones de software destinadas a detectar y restringir el acceso de menores a internet, en el marco de la reciente iniciativa EU KIDS Act y ha expuesto los desafíos a los que se enfrentan.

   "En la sociedad digital hiperconectada actual, la seguridad del software ya no es una opción cuestionable, sino un requisito fundamental", ha afirmado el experto.

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