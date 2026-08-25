La UTE Muelle Contenedores Puerto lamenta la muerte del trabajador e investiga las circunstancias

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VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UTE Muelle Contenedores Puerto de Valencia ha lamentado profundamente el fallecimiento de un trabajador de la empresa Jan de Nul, socio del consorcio, que falleció este lunes tras precipitarse al agua durante los trabajos en curso, al tiempo que ha aseverado que investiga las circunstancias del suceso.

"La UTE está investigando las circunstancias del accidente en plena colaboración con las autoridades competentes", han señalado fuentes de la UTE a Europa Press.

Asimismo, la UTE trasalada el "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del fallecido, "con quienes nos solidarizamos en estos momentos tan difíciles", han apuntado las mismas fuentes.

Los hechos ocuerrieron en la tarde de este lunes y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Portuaria y de la Guardia Civil. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.