Valencia acoge el Campeonato al Mejor Maestro Artesano Pastelero de España

Archivo - Albert Daví Ganador MMACE 25 - GREMIO DE MAESTROS CONFITEROS - Archivo

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia acogerá por primera vez en la Comunitat Valenciana el Campeonato al Mejor Maestro Artesano Pastelero de España (MMAPE), considerado el concurso de referencia nacional para reconocer la excelencia en la pastelería artesana.

Del 26 al 27 de octubre, en el marco de Gastrónoma, seis profesionales competirán en directo para demostrar su dominio técnico, creatividad, precisión y capacidad de innovación ante un jurado formado por ocho grandes nombres del sector.

Según ha explicado el Gremio de Maestros Confiteros en un comunicado, el MMAPE es "mucho más que un concurso: es una prueba de máxima exigencia profesional que pone en valor el conocimiento, la técnica y la sensibilidad artística que hay detrás de la pastelería de alto nivel".

Los participantes deberán afrontar diferentes elaboraciones en sus propios puestos de trabajo, con pruebas que abarcan desde el polvorón y la tartaleta sablée hasta los postres de restaurante, los petit- fours dulces, una tarta de chocolate y fruta y una pieza artística acompañada de un buffet final. Todo ello bajo la presión del tiempo y ante la mirada del público, que podrá seguir de cerca el proceso creativo y técnico de cada aspirante.

El campeonato está organizado por el Gremio de Maestros Confiteros de la Comunitat Valenciana y la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP), en colaboración con Gastrónoma. Su objetivo es reconocer el talento y la excelencia de los profesionales que mantienen viva la pastelería artesana, al tiempo que impulsan su evolución y prestigio dentro del panorama gastronómico nacional.

SEIS CANDIDATOS Y UN OBJETIVO: ALCANZAR LA EXCELENCIA

La edición de 2026 reunirá a seis pasteleros con trayectorias, especialidades y experiencias muy diferentes, unidos por la ambición de alcanzar el máximo reconocimiento de la pastelería artesana española.

Los candidatos son José Alba, de Horno La Curra, en Torrent (Valencia); Lluïsa Estrada, vinculada a la Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona; Julio López, de Pastelería Mindanao, en Madrid; Esteban Peña, del hotel The Ritz-Carlton Tenerife, Abama; Fran Segura, de Fran Segura&Co, en Alicante; y Marcos Zaragoza, de Dama Blanca, en Castellón.

El título no se concederá únicamente por quedar en primera posición: los aspirantes deberán alcanzar al menos el 80 % de la puntuación total para obtener la distinción de Mejor Maestro Artesano Pastelero de España. De esta manera, el campeonato busca garantizar un nivel de excelencia acorde con la importancia de su reconocimiento.

TRES VALENCIANOS COMPETIRÁN EN CASA

La celebración del MMAPE en Valencia tendrá un significado especial para los tres profesionales de la Comunitat Valenciana que lucharán por el título: Fran Segura, de Alicante; José Alba, de Torrent; y Marcos Zaragoza, de Castellón.

Sus candidaturas, según el gremio, "reflejan la diversidad y la fortaleza de la pastelería valenciana, con proyectos que combinan identidad propia, investigación, creatividad y una apuesta constante por la calidad".

Fran Segura, de Fran Segura&Co (Alicante), es especialista en el universo del éclair y cuenta con una amplia trayectoria en pastelería y restauración. En 2024 obtuvo el tercer puesto en el Premio Internacional Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo.

José Alba, quinta generación de La Curra (Torrent), combina tradición e innovación. Doctor en Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria, dirige La Curra Dolç y el área de I+D de La Curra Lab, y afronta su segunda participación en el campeonato.

Marcos Zaragoza, de Dama Blanca (Castellón), apuesta por la pastelería de autor y la bollería creativa. Formado en la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón, ganó SpainSkills representando a la Comunitat Valenciana.

UN JURADO DE OCHO REFERENTES

La responsabilidad de evaluar las elaboraciones recaerá en un jurado integrado por ocho profesionales de reconocido prestigio, todos ellos ganadores anteriores del MMAPE o MMACE. El equipo estará formado por Oriol Balaguer, Jordi Pujol, Carles Mampel, Jacob Torreblanca, Raúl Bernal, Pablo Iglesias, Pol Marginedas y Marcos Díaz.

Su labor será valorar cada prueba con rigor, atendiendo a la técnica, la creatividad, la ejecución, la precisión y el resultado final de las elaboraciones. Su experiencia en la alta pastelería y en competiciones de máximo nivel aporta al campeonato una garantía de exigencia y conocimiento del oficio.

El jurado no solo deberá reconocer las mejores elaboraciones, sino también determinar si los candidatos alcanzan el nivel necesario para obtener un título que representa uno de los mayores reconocimientos a la trayectoria y las capacidades de un profesional de la pastelería artesana española.