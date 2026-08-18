València, Alicante, Paterna, l'Alfàs del Pi y Vila-real proyectan la ópera Andrea Chénier del Festival Bregenz

Cines de Logroño y Calahorra proyectan la ópera 'Andrea Chénier' - VERSIÓN DIGITAL

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una cabeza gigante de 24 metros de altura, inspirada en el cuadro de Jacques-Louis David, 'La muerte de Marat', sumergida en las aguas del austríaco lago Constanza constituye el escenario de la ópera Andrea Chénier. La producción, que se desarrolla sobre esta estructura colosal flotante en el Festival de Bregenz, se podrá disfrutar este jueves, 20 de agosto, en cinco localidades de la Comunitat.

En concreto, en cines de València (Babel y Cine Lys) y Paterna (Kinepolis Paterna) en la provincia valenciana; Alicante (Kinepolis Plaza Mar) y l'Alfàs del Pi (Cinema Roma), en la provincia alicantina; y Vila-real (Sucre) en Castellón. También se proyectará en más de 50 salas de España, ha señalado Versión Digital en un comunicado.

Esta versión, dirigida escénicamente por Keith Warner, es recordada como "una de las interpretaciones visualmente más potentes del verismo italiano". Se trata del cuarto título del festival 'óh!pera Summer', una propuesta cultural con formato Event Cinema que reúne obras del repertorio lírico filmadas en algunos de los escenarios al aire libre "más imponentes del mundo".

La representación cuenta con un reparto de gran atractivo vocal formado por el tenor mexicano especializado en el repertorio italiano, Héctor Sandoval, como Andrea Chénier; la soprano italiana, Norma Fantini, en el papel de Maddalena di Coigny; el barítono estadounidense Scott Hendricks, interpretando a Carlo Gérard; la mezzosoprano de Curaçao, Tania Kross, como Bersi; y la cantante británica Rosalind Plowright, en el papel de la Condesa de Coigny y Madelon.

La trama se sitúa en el París del Terror. El poeta Andrea Chénier se enfrenta a un doble destino: su amor apasionado por la aristócrata Maddalena de Coigny y la persecución política liderada por Gérard, un antiguo sirviente convertido en figura clave de la Revolución Francesa. Una experiencia en la que la arquitectura escénica y el drama lírico convergen para redefinir el concepto de espectáculo total.

UN ESCENARIO CARGADO DE SIMBOLISMO

La escenografía, diseñada por David Fielding, es protagonista del espectáculo: una de las propuestas visuales más impresionantes vistas en la ópera al aire libre durante las últimas décadas. Escaleras que surgen del ojo de la monumental cabeza de Jean-Paul Marat, un enorme libro abierto y plataformas móviles integradas en el agua evocan el clima convulso de la Revolución Francesa, contribuyendo además a la sensación de grandiosidad que exige la ópera de Umberto Giordano.

Jean-Paul Marat fue un controvertido revolucionario que acabó asesinado en su bañera. En la ópera de Bregenz, la presidencia del político convertido en escultura gigante emergiendo del agua es una metáfora visual para el espectador, ya que Marat es el antagonismo del protagonista, Andrea Chénier, poeta crítico con la violencia y el radicalismo que acabó víctima de la revolución francesa.

ÓPERA COMO GRAN ACONTECIMIENTO CINEMATOGRÁFICO PARA ESTE VERANO

La producción, de 130 minutos y cantada en italiano, se enmarca dentro de la cuarta edición del festival 'óh!pera Summer' para los meses de verano que permite vivir de manera diferente la ópera desde la sala del cine de la mano de la distribuidora Versión Digital: más accesible, cercana y espectacular; la calidad artística de los grandes festivales internacionales con todo lujo de detalles gracias a la filmación multicámara.

En la edición anterior, 'óh!pera Summer' reunió a 15.600 espectadores frente a la pantalla de cine. Tras Andrea Chénier, será el turno de Carmen, el 3 de septiembre desde el st. Margarethen; y Nabucco, el 17 de septiembre desde el Festival Arena di Verona.