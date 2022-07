El Valencia CF garantiza que va a solucionar "todos los problemas" para acabar el nuevo Mestalla: "Estamos listos"

Layhoon Chan defiende la propuesta "razonable e inteligente" presentada por el club: "Si no, no estaría aquí"

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha garantizado que va a solucionar "todos los problemas" para acabar el nuevo Mestalla, que podría abrir en verano de 2025 en el caso de que se conceda la licencia para terminar las obras "lo antes posible", y ha defendido que la propuesta presentada para finalizar su construcción es "razonable e inteligente" y se trata de una solución "equilibrada".

Así lo ha anunciado la representante del máximo accionista del Valencia CF, Layhoon Chan, en una rueda de prensa este viernes en Mestalla, en la que ha insistido en que el estadio "es parte del club" y que en todas las reuniones mantenidas durante las últimas semanas con representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de València "se ha mantenido siempre el mismo espíritu de encontrar una solución".

En este sentido, ha asegurado que el club cuenta con los recursos suficientes para acabar el estadio, ya sea bien "con los préstamos del CVC o través de terceros". Una posición que demuestra, a su juicio, el hecho de que Meriton --accionista mayoritario del club-- "ya ha aportado más de lo que se comprometió cuando adquirió" el Valencia CF. "Está comprometido en acabar el estadio, con el funcionamiento diario del club y con su futuro", ha incidido.

Layhoon ha defendido el proyecto presentado por el Valencia CF --tras el acuerdo alcanzado este jueves con el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, para desbloquear la construcción del futuro estadio del club deportivo que pasa por aceptar que el nuevo Mestalla disponga inicialmente de un aforo de 66.000 personas ampliables a 70.000-- y ha asegurado que se trata de una solución "equilibrada" para un proyecto "muy importante para el club y la ciudad".

La representante de la entidad deportiva ha destacado los "avances" conseguidos tras las reuniones de las últimas dos semanas y ha valorado el "importante" paso adelante que suponen los acuerdos conseguidos.

EL ESTADIO, EN VERANO DE 2025

Como anunció este pasado jueves Ribó y ha detallado Layhoon este viernes, el Valencia CF se ha comprometido a acabar el nuevo Mestalla para la temporada 2025/2026, y "podría abrir en verano de 2025" si se concede la licencia "lo antes posible", con un aforo de 66.000 personas, ampliables hasta las 70.000 "por fases" y en un plazo máximo de cinco meses. La construcción se alargaría entre 30 y 34 meses "a partir de que se entregue la licencia".

La responsable del club ha mencionado que desde el Ayuntamiento se insistió al club en la importancia de que el estadio abriera con 70.000 plazas. Y ha argumentado: "Les hemos dicho que abriremos el estadio con 66.000 plazas, pero si es la solución indispensable que hay que cumplir, la cumpliremos".

Así, las 66.000 plazas se podrían ampliar a 4.000 más en un plazo de cinco meses y "sin afectar al calendario de partidos". Esto permitiría acoger acontecimientos deportivos de primer nivel como, por ejemplo, la Copa del mundo, una competición para la que el club ha mostrado a la Federación de Fútbol su interés. El estadio, además, estará "totalmente equipado" para la categoría 4 de la UEFA y tendrá un coste superior a los 4.000 euros por asiento, más que el Wanda Metropolitano (3.500) y San Mamés (4.000).

Además, el club ha acordado con el Ayuntamiento que sea este último quien construya el polideportivo de Benicalap y el club "será quien pague su coste", que será de 5,7 millones más IVA, en total unos 6,9 millones.

Por todo ello, ha defendido que el Valencia está "preparado". "Todavía no estamos en el final pero sí en un camino muy positivo", ha resaltado.

En esta línea, la representante de la entidad deportiva ha subrayado que el compromiso de Meriton con la finalización del estadio "no ha cambiado en los último ocho años" y ha remarcado que el máximo accionista está "comprometido a diario para que el club siga adelante". "Hace más de 15 años se comenzó a edificar el estadio sin dinero y sin ser el club propietario de los terrenos", ha apuntado.

"NO REPETIR LOS MISMOS ERRORES DEL PASADO"

Layhoon ha indicado que han tenido "mucha cautela" para "no repetir los mismos errores financieros del pasado" y ha apostado por una solución "equilibrada" para el estadio. "La prioridad son las exigencias deportivas a la vez que preservar la viabilidad del club", ha asegurado. También ha mencionado la voluntad de vender el actual Mestalla, puesto que "no tiene sentido tener dos estadios".

Tras los encuentros que Layhoon ha mantenido recientemente con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), y con la vicealcadesa de la capital valenciana y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez (PSPV), para hablar de la construcción del nuevo estadio del club deportivo, ha explicado que todos ellos le han trasladado el mensaje "muy claro" de que la Actuación Territorial Estratégica (ATE) "se va a cancelar y no va a haber prórroga".

No obstante, también ha indicado que los representantes de las dos Administraciones le han "dejado claro" que si el club "cumple todas las condiciones" podrá mantener "todos los beneficios que se derivan" de la ATE. "He preguntado si había algo que pudiese hacer para frenar la caducidad de la ATE y me han respondido que no, y así también con la prórroga, y que no hay nada más que hacer en este sentido", ha apostillado.

En este punto, ha expresado su disconformidad con esta postura: "Sinceramente, no entiendo por qué, y tampoco tengo claro cómo tenemos que proceder en relación a la licencia (...). Aunque está claro que tenemos que demostrar nuestro compromiso ante las autoridades, lo que es más importante es demostrarles que estamos y hemos estado dispuestos a cumplir la ATE y conseguir el proyecto".

Layhoon Chan ha resaltado que cuando se incorporó al club, "lo primero" que hizo fue negociar el convenio de adquisición de terrenos y ha defendido que durante los últimos ocho años "no hemos estado ociosos y hemos encontrado consultores inmobiliarios, financieros y comerciales, y hemos negociado con posibles compradores". "Hemos hecho muchos estudios del nuevo estadio y a la vez intentado vender el viejo", ha valorado.

Sin embargo, ha lamentado que las circunstancias y situaciones han sido "muy difíciles", en parte también por la llegada de la pandemia. "No es que nosotros no hayamos querido", ha defendido.

De cualquier manera, ha hecho hincapié en que a día de hoy, después de todo lo ocurrido anteriormente, el club está "preparado" para iniciar el proyecto para acabar el nuevo estadio, al tiempo que ha lamentado que "a pesar del esfuerzo parece que no hayamos conseguido muchos progresos".