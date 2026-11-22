El Conservatorio Municipal José Iturbi - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València organiza el II Ciclo de Música de Cámara 'Música als Museus', que contará con cuatro conciertos que se interpretarán en algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad como el Museo de Historia, el Museo de la Mar y el Palau de Cervelló.

Los conciertos, a cargo del alumnado de los conservatorios Superior Joaquín Rodrigo y Profesional de Música de València, tendrán lugar el próximo 26 de noviembre y los días 3, 10 y 17 de diciembre. La iniciativa forma parte de las acciones de València Music City 2025-2030, "la estrategia municipal que tiene como finalidad impulsar la música como motor cultural, social y económico", tal y como indican desde la entidad.

En el proyecto participan instituciones culturales, empresariales y educativas de la ciudad, como la Universitat de València. También colabora la Music Cities Network, una asociación internacional sin ánimo de lucro que conecta ciudades, responsables de políticas públicas, personal investigador y profesionales de la industria musical de todo el mundo.

El jueves, 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Museo de Historia de València, el alumnado del Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo interpretará un variado repertorio, mientras que el 3 de diciembre, a la misma hora, será el turno del Conservatorio Profesional de Música en el Museo de la Mar.

El ciclo continuará el 10 de diciembre, también a las 19:00 horas, en el Palau de Cervelló, que acogerá un nuevo concierto a cargo del Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo. Finalmente, el público aficionado a la música podrá disfrutar el 17 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Museo de Historia, del talento del Conservatorio Profesional de Música.