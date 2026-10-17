València ultima los preparativos para acoger VDS 2026, "uno de los grandes eventos tecnológicos de Europa"

De izquierda a derecha, Ana María Ortells, Juan Luis Hortelano, Paula Llobet y Nacho Mas. - VDS

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de València se prepara para acoger la novena edición de VDS, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia que se celebrará los próximos 21 y 22 de octubre.

Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia; Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y VDS; Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València; y Ana María Ortells Miralles, directora general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, han activado la cuenta atrás para la cita, posando junto al corpóreo de VDS instalado en este emblemático enclave de la ciudad.

Durante dos jornadas, VDS 2026 convertirá la capital valenciana "en punto de encuentro del ecosistema tecnológico e innovador internacional, reuniendo a startups, inversores, grandes corporaciones, instituciones y líderes de la innovación para impulsar nuevas oportunidades de negocio, inversión y colaboración", destacan los impulsores del evento en un comunicado.

La novena edición de VDS contará con más de 600 ponentes y representantes de 17 unicornios, entre los que destacan figuras como Carl Lewis, ganador de nueve oros olímpicos y reconocido como World Athlete of the Century; Chris Cunningham, cofundador de ClickUp, compañía de software de productividad que alcanzó una valoración de 4.000 millones de dólares; y David Shim, cofundador y CEO de Read AI, plataforma de inteligencia artificial que supera los cinco millones de usuarios activos mensuales.

La exploración espacial tendrá también un protagonismo especial con Carmen Köhler, doctora en Física y astronauta análoga del Austrian Space Forum, que ha participado en simulaciones de misiones a Marte. A ellos se sumarán Yasmina Benkhoui, especialista en IA agéntica de NVIDIA; Ana Sandra Ruiz, directiva de Spotify, plataforma con 777 millones de usuarios activos mensuales; y Dong-Su Kim, CEO de LG Technology Ventures, junto a representantes de compañías como IBM, AstraZeneca y Rolls-Royce, entre otros.

Bajo el concepto 'GENESIS. Origin of What's Next', VDS 2026 pondrá el foco en una nueva etapa de la industria tecnológica, en la que la inteligencia artificial comienza a convertirse en infraestructura y las tecnologías avanzadas pasan de la experimentación a su aplicación real.

Con más de 200 sesiones sobre inteligencia artificial, defensa y aeroespacial, salud, energía, talento y movilidad, el encuentro reunirá a startups, grandes corporaciones e inversores para impulsar nuevas alianzas, inversiones y proyectos empresariales con proyección internacional, consolidando el papel de Valencia como punto de conexión de la industria tecnológica global.