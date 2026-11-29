Archivo - El cielo en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este domingo, día de las elecciones generales, viento flojo en el litoral y temperaturas máximas en ligero descenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 19 y 10 grados en Alicante, 18 y 9 grados en Castelló de la Plana y 18 y 8 grados en València.

En general, el cielo se mantendrá con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y las máximas en ligero descenso.

En el litoral soplará viento flojo con predominio de la componente oeste, con tendencia a este durante la tarde; en el resto, flojo de dirección variable o en calma.