Valenciaport impulsa sus exportaciones en septiembre y aumenta un 5,48 % el tráfico de contenedores

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VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Valenciaport han crecido un 5,68 % durante el pasado mes de septiembre, mientras que las importaciones han aumentado un 11,68 %, según los datos de la Oficina Estadística de la Autoridad Portuaria de València (APV).

Estas cifras se han visto impulsadas por un crecimiento en el tráfico de contenedores del 5,48 % hasta alcanzar los 498.837 TEUs, mientras que las toneladas han crecido un 2,05 % y han llegado a los 6,6 millones durante el último mes.

En términos interanuales, Valenciaport ha gestionado 5.623.753 TEUs, tan solo 30 contenedores menos que en los doce meses anteriores, y en toneladas han pasado por las instalaciones de València, Sagunt y Gandia 78,7 millones (-1,56 %). El acumulado del año se ha cerrado con 59,2 millones de toneladas (-2,13 %) y 4,2 millones de TEUs (-0,91 %)

Durante el mes de septiembre, la evolución del transbordo también muestra una mejora respecto a la tendencia del resto del año. Durante el último mes, se han registrado 179.002 contenedores llenos en tránsito, lo que supone una reducción del 0,82 % respecto al mismo mes del año anterior. Esta caída, considerablemente más moderada que la observada en el acumulado del ejercicio, contribuye a mejorar el balance general de los tráficos.

LAS EXPORTACIONES TAMBIÉN CRECEN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

En términos interanuales, los contenedores llenos destinados a exportación han crecido un 3,88 %, hasta alcanzar los 921.642 TEUs, mientras que los de importación han aumentado un 13,69 %, con 1.129.805 unidades. Por su parte, los contenedores llenos en tránsito acumulan un descenso del 10,66 %.

En términos acumulados, los contenedores llenos con mercancía para importación han experimentado un crecimiento del 10,02 %, hasta alcanzar las 856.431 unidades, mientras que los de exportación se sitúan en 681.113 TEUs (+0,31 %). El transbordo, con 1.552.065 contenedores llenos, mantiene una variación negativa del 9,81 %.

Por tipos de mercancía, destacan los incrementos acumulados de los graneles sólidos (+4,58 %), los graneles líquidos (+0,85 %) y la mercancía general no contenerizada (+2,40 %). En cambio, la mercancía contenerizada registra una reducción del 3,80 %, en línea con el comportamiento del tráfico de transbordo.

CHINA SE CONSOLIDA COMO PRINCIPAL SOCIO

China se mantiene como el principal mercado internacional de Valenciaport en tráfico de contenedores. Entre enero y septiembre de 2026 se han gestionado 714.691 TEUs vinculados al país asiático, un 15,07 % más que en el mismo periodo del año anterior. En toneladas, el volumen de mercancías intercambiadas con China alcanza los 7,66 millones, con un crecimiento del 15,75 %.

Estados Unidos ocupa la segunda posición entre los mercados internacionales por tráfico de contenedores, con 246.237 TEUs (-14,71 %), seguido de Argelia, con 225.257 unidades (-7,22 %), y Turquía, con 142.081 contenedores (-18,98 %).

Si se analizan los intercambios comerciales en toneladas, Italia se sitúa como el segundo mercado internacional de Valenciaport, con 4,53 millones de toneladas (-12,53 %), seguida de Estados Unidos, con 4,38 millones (-3,43 %). Argelia, por su parte, registra algo más de 3 millones de toneladas (-16,28 %).

CRECEN VEHÍCULOS Y PASAJEROS DE LÍNEA REGULAR

El tráfico de vehículos en régimen de mercancía ha alcanzado las 404.543 unidades entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 8,77 % respecto al mismo periodo de 2025. En términos interanuales, la cifra asciende a 557.091 vehículos, con un crecimiento del 5,92 %.

En cuanto al movimiento de pasajeros, las instalaciones de Valenciaport han registrado 1.152.887 viajeros durante los nueve primeros meses del año (-12,45 %). Los pasajeros de línea regular mantienen su evolución positiva, con 696.662 personas y un crecimiento del 1,88 %, mientras que los cruceristas se sitúan en 456.225, un 27,93 % menos.