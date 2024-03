Vasti Jackson, La Perra Blanco y Los Torontos, cabezas de cartel del Benicàssim Blues

CASTELLÓ, 26 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Benicàssim se convertirá en la capital del Blues del 31 de mayo al 2 de junio con una programación repleta de conciertos y actividades para todos los públicos. Esta cita con el Blues, en su edición más internacional, contará con cabezas de cartel de la talla del guitarrista Vasti Jackson, nominado múltiples veces a los premios Grammy; La Perra Blanco; y Los Torontos, joven banda de rock and roll influenciado en la música de principios de los 50's y primeros 60's.

"El excelente clima, las playas, las montañas como telón de fondo, la variedad de bares de tapas y blues en cada esquina, hace que la experiencia del Benicàssim Blues Festival sea única e inolvidable. Benicàssim ha conseguido consolidarse bajo la marca 'Benicàssim Ciudad de Festivales', tanto con macro festivales como con festivales de pequeño formato que aumenta y mejora la oferta turística y gastronómica que ofrece Benicàssim en el mes de junio", ha apuntado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

En esta línea, "los hoteles de Benicassim, bares y restaurantes ofrecen precios especiales o descuentos especiales para los asistentes al festival", ha añadido.

El Festival abrirá con el concierto el viernes 31 de mayo a las 19.00 horas en el escenario Slide de la plaza de los Dolores y por la noche los conciertos de Vasti Jackson y La Perra Blanco. Los Torontos cerrarán el festival el domingo 2 de junio en el escenario B Sound B de la playa Torre San Vicente. Durante los días que dura el Festival habrá, además de los conciertos en los escenarios principales, varios 'Vermut & Blues' en diferentes bares de la población, actividades infantiles, Masterclass, puesto de vinilos, entre otras cosas.

"Este festival se trata de un evento novedoso por su formato al estar inspirado en grandes encuentros internacionales y nace de la voluntad de acercar el Blues y todos sus matices a un público de todas las edades con un programa totalmente gratuito", ha señalado la concejal de Turismo, Elena Llobell.

Al respecto, ha indicado que se trata de "una apuesta innovadora del Ayuntamiento de Benicàssim que viene a complementar la oferta de Festivales en la que se ha denominado 'Ciudad de Festivales' pero con la particularidad de desarrollarse íntegramente en el casco urbano y la playa de Torre Sant Vicent".

Vasti Jackson, guitarrista de renombre mundial, nominado múltiples veces a los premios Grammy, vocalista, compositor, productor, leyenda viva del blues residente en Mississippi, galardonado con el Premio a la Trayectoria de por Vida JMA 2022, 19 Premios Polar de Música -con Playing For Change- 2017 Embajador de las Artes, nominado al Grammy 2016, galardonado con el Premio a la Guitarra Albert King de por Vida 2015, embajador cultural en 2014, e ingresado al Salón de la Fama de los Músicos de Mississippi en 2012, cuenta con más de cincuenta años como músico profesional.

Alba Blanco, conocida como La Perra Blanco con su trío rockabilly, nació un 31 mayo de 1995 en La Línea de la Concepción (Cádiz). Criada bajo la influencia musical de sus padres, ambos músicos, Alba empezó a tocar la guitarra a los trece años y con catorce subió por primera vez a un escenario. A los dieciocho años Alba descubrió lo que vendría a ser su pasión, la música americana de los 50's.

Los Torontos son una suerte de supergrupo de rock and roll influenciados por la música de finales de los 50's y primeros 60's. Su estilo musical cabalga entre el frat rock, el garage y el rhythm and blues. La formación está compuesta por Agustí Burriel (Velvet Candles) a la voz y guitarra rítmica, Spencer Evoy (MFC Chicken) a la voz y al saxo, El Lega (Legacaster) a la guitarra solista, Javier R. Cortés (Los Locos del Oeste) al bajo eléctrico y Berto Martínez (The Kabooms) a la batería.

Influidos por bandas como The Kingsmen, The Sonics, Sam The Sham, Chuck Berry o Johnny Guitar Watson, en poco más de 3 años han recorrido festivales de toda Europa (Sjock, Azkena, Rhythm Riot, Bethune) y han acompañado a músicos internacionales de la talla de Barrence Whitfield o Deke Dickerson.