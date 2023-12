VCruz Roja Juventud inicia la entrega de juguetes nuevos y educativos a las familias de más de 2.100 menores

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores es el objetivo del proyecto 'El Juguete Educativo'm de Cruz Roja Juventud. El objetivo de la edición 2023-2024, con el lema 'Sus derechos en juego' es atender a más de 57.000 niños y niñas en vulnerabilidad social de todo el país --más de 2.100 en la provincia de Valencia-, garantizado su derecho al juego y sensibilizar sobre la importancia del mismo.

Esta semana se ha iniciado la distribución de juegos y juguetes a las familias. La iniciativa "va mucho más allá del reparto de juguetes, busca también dotar a las familias de herramientas para educar en valores y en el juego saludable, enmarcado en un sistema de trabajo real, que tiene muy presente que la infancia es la época más importante para el desarrollo integral de las personas", destaca la entidad solidaria en un comunicado.

Los juguetes, inciden, "no sólo son fuente de ocio para los niños, niñas y jóvenes, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas, o a relacionarse". "Ahí reside la importancia de que cada niño y cada niña, la familia y el entorno entiendan por qué es necesario adecuarlos a cada persona, edad, capacidades y gustos", apostillan.

Bajo esta premisa, Cruz Roja Juventud organiza diferentes actividades de sensibilización, y de colaboración con otras entidades y empresas. Además de participar en la clasificación y entrega de juegos y juguetes, el voluntariado de Cruz Roja Juventud realiza charlas y talleres que durante la pasada edición llegaron a más de 50.000 personas en todo el país, más de 4.300 en la provincia de Valencia.

Respecto al tejido empresarial y sociedad valenciana en particular, se suman con generosidad a la iniciativa de Cruz Roja Juventud que busca juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos. Este año, en Valencia colaboran AXA, Caixabank con "El árbol de los sueños", Fundación Capgemini, Fundación Solidaridad Carrefour, CGM, Foodiverse, GI Group, Hasbro, Grefusa, NH Hoteles Colón, TMEIC, Web Help, Zeeman, DHL Supply Chain, Inmobiliaria Tu Ilusión, BSH Electrodomésticos, Alzenit, Ceti, Decathlon Carcaixent, Instituto FIVIR, CC Ribera del Xúquer, Kao Chimigraf SL, CEEME, Clickrent, Instituto de Biomecánica de Valencia, además de numerosas entidades, asociaciones y centros educativos.

¿QUÉ TIPO DE JUGUETES SE PUEDEN DONAR?

Para Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en la que se encuentren. Por ello, reivindica cada año que todos y todas tengan los mismos derechos y tenga la oportunidad de estrenar juguetes; por tanto, no se aceptan productos usados.

Se busca que sean no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos trasmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

OTRAS FORMAS DE DONAR

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través de bizum 04048 o del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra 'Juguete' al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales* De esta manera, Cruz Roja genera un "almacén" con todos los productos y todas las localidades, que aparecen en el mapa de la web de Cruz Roja Juventud.

Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias reciben a las familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y se les hace una pequeña entrevista para conocer los gustos y necesidades individuales de cada menor para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe, que se le entrega a la familia en las fechas que ésta lo solicitan (fiestas de fin de año, cumpleaños, fin de curso, etc.)