VDS 2026 refuerza la posición de España en la carrera europea de los chips

Segunra jornada de VDS, organizada por Startup Valencia - STARTUP VALENCIA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

VDS 2026, el evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia, ha situado este jueves a España en el debate europeo sobre el futuro de los semiconductores con la presentación de una hoja de ruta compartida para reforzar las capacidades tecnológicas e industriales de la Comunitat Valenciana en un sector estratégico para la competitividad y la autonomía de Europa.

La segunda jornada también ha acogido el anuncio del nuevo International Advisory Board de Startup Valencia, integrado por referentes empresariales internacionales que contribuirán a ampliar las conexiones de la industria tecnológica valenciana con los principales mercados globales.

La novena edición de VDS ha reunido, por segundo día consecutivo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, a más de 12.000 profesionales de más de 120 países, 3.000 startups y scaleups, 1.500 corporaciones, más de 800 inversores que gestionan activos por valor de más de 300.000 millones de euros y más de 600 ponentes.

Bajo el concepto 'GENESIS. Origin of What's Next', VDS 2026 pone el foco en cómo las nuevas tecnologías están transformando las industrias y los modelos de negocio, con especial atención a la inteligencia artificial, la defensa, el espacio, la energía y las capacidades que Europa necesita desarrollar para competir internacionalmente.

Uno de los principales hitos de la jornada ha sido la presentación de la hoja de ruta valenciana de semiconductores y de las contribuciones técnicas de la Generalitat Valenciana a la estrategia europea Chips Act 2.0, que busca articular una posición compartida entre los principales actores del sector y reforzar la participación de la Comunidad Valenciana en las cadenas de valor europeas.

La iniciativa reúne las capacidades de la Generalitat Valenciana, Valencia Silicon Cluster, el Ayuntamiento de Valencia y Valencia Innovation Capital, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, Startup Valencia, AVIA, Espai Aero, Cluster Digital y Plug and Play, entre otros agentes.

El objetivo es aprovechar el conocimiento científico, tecnológico e industrial existente en la Comunidad Valenciana para atraer nuevos proyectos, reforzar su participación en la industria europea de semiconductores y convertir la innovación en una ventaja competitiva para su tejido empresarial.

UN CONSEJO ASESOR PARA LA PROYECCIÓN DE VALENCIA

La proyección internacional de Valencia ha protagonizado otro de los anuncios estratégicos de VDS 2026 con la presentación del International Advisory Board de Startup Valencia, un consejo asesor integrado por líderes empresariales y tecnológicos internacionales que pretende contribuir a reforzar la conexión de la industria valenciana con los principales centros de innovación, inversión y desarrollo empresarial del mundo.

El anuncio ha tenido lugar en el Main Stage durante la sesión 'Why Valencia? An International Advisory Board for a Global Ambition', moderada por Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, y con la participación de tres de sus miembros fundadores: Ann Hiatt, antigua jefa de gabinete de Eric Schmidt en Google y colaboradora de Jeff Bezos en Amazon; Laura Urquizu, CEO y presidenta de Red Points; y Christian Teichmann, CEO de Burda Principal Investments y miembro del Consejo Ejecutivo de Hubert Burda Media.

LA INFANTA ELENA VISITA VDS

La segunda jornada de VDS 2026 ha contado con la visita de la infanta Elena de Borbón y la presencia de representantes del Gobierno de España, la Generalitat y otras instituciones, entre ellos Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; José Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia; y José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública.

También ha acogido la presentación del Observatorio de Startups de Startup Valencia, el Observatorio de Inversión de BIGBAN Inversores y el Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento, elaborado por el Ivie en colaboración con Fundación LAB Mediterráneo.

También se ha presentado la nueva Federación Comunitat Startup, una iniciativa que reúne a las comunidades emprendedoras de las tres provincias, con la participación de Startup Valencia, XarxaTEC y Alicantec.

Las nuevas alianzas empresariales también han tenido protagonismo durante la mañana con la ampliación de la colaboración entre Startup Valencia y CaixaBank DayOne, formalizada en CaixaBank DayOne Pavilion de VDS.

IA, FINANZAS DIGITALES Y DEPORTE

El Main Stage ha acogido sesiones dedicadas a las aplicaciones de la inteligencia artificial, la convergencia entre las finanzas tradicionales y las tecnologías blockchain y las nuevas herramientas que están transformando sectores como la educación y el deporte.

Uno de los participantes ha sido Volodymyr Nosov, fundador y presidente de W Group y vinculado a WhiteBIT, quien ha abordado cómo las tecnologías descentralizadas están encontrando aplicaciones en la economía tradicional. La relación entre tecnología y alto rendimiento ha centrado la intervención de César Azpilicueta, futbolista español y ganador de la UEFA Champions League.

La IA también ha protagonizado el debate sobre el futuro del aprendizaje con Dmytro Voloshyn, cofundador y CTO de Preply, plataforma internacional de enseñanza de idiomas. Su participación ha puesto el foco en cómo utilizar la IA generativa para personalizar los procesos educativos, mejorar las herramientas de apoyo a los docentes.

Por otro lado, el NextTalent Stage ha reunido a Concepción Monje, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid; Nuria Marcos, directora general de PONS IP; y Pilar Mateo, fundadora y CEO de Women Paint Too, en una conversación moderada por Rosa Sanchidrián, rectora de la Universidad Europea de Valencia.

ECOSISTEMAS REGIONALES Y COMPAÑÍAS GLOBALES

El crecimiento internacional de las empresas tecnológicas ha sido otro de los ejes de la segunda jornada, con la participación de Saeed Amidi, fundador y CEO de Plug and Play, y Carolin Wais, Partner EMEA Ventures.

La financiación también ha estado presente con Enrique Linares, founding partner de Plus Partners. Estas conversaciones se suman a una programación que durante las dos jornadas ha abordado el papel de los chips y el hardware para IA, el desarrollo de infraestructuras digitales, las nuevas capacidades de defensa y la convergencia entre espacio, ciberseguridad y comunicaciones.

SOLUCIONES A DESAFÍOS REALES

El talento tecnológico también ha tenido un papel destacado a través de VDS NextTalent, la plataforma impulsada por Startup Valencia con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València como NextTalent Partners. Tras la jornada de trabajo celebrada ayer en The Challenge, el hackathon de VDS, los equipos participantes han presentado sus propuestas ante el jurado.

La iniciativa ha reunido a más de 50 participantes. El equipo ganador se dará a conocer esta tarde durante la ceremonia de clausura de VDS 2026 en el Main Stage.

LA VDS STARTUP COMPETITION

La novena edición de VDS entrará esta tarde en su fase decisiva con la final de la VDS Startup Competition, organizada en colaboración con Plug and Play. La competición ha recibido este año 1.560 candidaturas de 87 países, de las que han sido seleccionadas 25 startups finalistas con proyectos vinculados a IA, salud, sostenibilidad, movilidad inteligente, fintech, Deep Tech, logística, industria 4.0 y ciberseguridad.

Durante VDS, estas compañías han tenido la oportunidad de presentar sus soluciones ante inversores, corporaciones y representantes de la industria tecnológica internacional. La ganadora de la VDS Startup Competition 2026 se anunciará durante la ceremonia de premios y clausura. Tras la ceremonia se celebrará la Closing Party by NextTalent.