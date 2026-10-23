VDS cierra su novena edición con más de 30.000 oportunidades de negocio registradas

Imagen de VSD en València - VSD

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

VDS ha cerrado su novena edición en València con "más de 30.000 oportunidades de negocio registradas a través de la plataforma oficial del evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia".

En concreto, se han contabilizado 6.444 reuniones y 23.951 conexiones de negocio gestionadas a través de la plataforma, cifras que ponen de manifiesto la capacidad del encuentro para conectar startups, inversores y grandes corporaciones, generar nuevas oportunidades de negocio y reforzar el posicionamiento de Valencia como centro tecnológico internacional.

Celebrado esta semana en la Ciutat de les Arts i les Ciències, VDS 2026 ha combinado esta actividad empresarial con la presentación de nuevas iniciativas en ámbitos estratégicos para la industria tecnológica.

La hoja de ruta valenciana de semiconductores, la primera gran activación de VDS Defense y la creación del International Advisory Board de Startup Valencia figuran entre "los principales hitos de una edición que ha puesto el foco en el desarrollo de tecnologías críticas, la colaboración empresarial y la apertura de nuevos mercados".

Bajo el concepto 'Genesis. Origin of What's Next', el encuentro ha abordado una nueva etapa de transformación tecnológica marcada por el avance de la inteligencia artificial, la creciente importancia de la autonomía industrial europea y la necesidad de convertir la innovación en actividad económica, inversión y nuevas empresas.

Para el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, el balance de esta edición "refleja la madurez alcanzada por el ecosistema tecnológico valenciano y su creciente capacidad de conexión internacional".

En este sentido, destaca que "el encuentro ha permitido estrechar relaciones con empresas, inversores y referentes de los principales mercados globales, ampliando las oportunidades para que las compañías tecnológicas puedan crecer desde Valencia y competir internacionalmente".

Por su parte, el CEO de Startup Valencia y VDS, Nacho Mas, ha destacado la evolución del encuentro desde su nacimiento en 2018 y su capacidad para generar oportunidades empresariales que trascienden los dos días de celebración. Como señaló durante la inauguración, "no queremos que sea únicamente un lugar donde se hable de lo que viene. Queremos que sea un lugar donde empiece".

SEMICONDUCTORES, DEFENSA E IA: FUTURO DE EUROPA

Uno de los anuncios más relevantes de VDS 2026 ha sido la presentación de la hoja de ruta valenciana de semiconductores y de las contribuciones técnicas de la Generalitat Valenciana a la estrategia europea Chips Act 2.0.

La iniciativa busca reforzar la participación de la Comunitat Valenciana en las cadenas de valor europeas de una industria esencial para sectores como la inteligencia artificial, la automoción, las telecomunicaciones y la defensa.

Por otro parte, VDS ha anunciado que regresará a València los días 20 y 21 de octubre de 2027 para celebrar su décima edición. La organización prepara "una cita especial con motivo de esta celebración, que incluirá nuevos formatos, sorpresas y más oportunidades de conexión y negocio entre los principales actores de la industria tecnológica internacional", avanza la organización.

Para celebrarlo, VDS ha abierto ya la posibilidad de solicitar un Community Pass gratuito y ha lanzado una oferta Super Early Bird con un 75% de descuento en los pases Business e Investor.

Igualmente, se han confirmado las fechas de VDS 2028, que se celebrará los días 17 y 18 de mayo en la ciudad del Turia. Con este anuncio, la organización anticipa sus dos próximas ediciones y confirma el traslado del encuentro a la primavera en 2028, tras varios años de celebración en octubre.