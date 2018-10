Vecinos afectados por el incendio a Ábalos: "Mírenos a los ojos y comprométase a dar ayudas por zona catastrófica"

Publicado 14/08/2018 16:55:31 CET

El ministro se compromete "en nombre del Gobierno de España" a que haya una declaración que permita recibir ayudas

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de las urbanizaciones Montesol y Montepino de Gandia (Valencia), afectadas por el incendio forestal declarado el lunes de la pasada semana en Llutxent y extinguido este domingo, se han dirigido al ministro de Fomento, José Luís Ábalos, durante su visita a la zona, para reclamarle que "se comprometa y diga públicamente" que va a conceder a los propietarios de las viviendas "las subvenciones que corresponden por zona catastrófica".

"Mírame a los ojos, como española que soy, y diga que usted se compromete personalmente a hacerlo", le ha pedido una de las residentes al ministro, que ha visitado la urbanización Montesol junto al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, y la alcaldesa de Gandia, Diana Morant.

Un grupo de vecinos afectados les aguardaba en el lugar y a su llegada, ante los medios de comunicación, han trasladado a las tres autoridades sus reivindicaciones y han recriminado a la primera edil su gestión del incendio.

La propietaria de una de las casas afectadas, acompañada de otros vecinos, se ha dirigido directamente al ministro y le ha pedido que se declare el lugar como zona catastrófica. "Quiero que me mire a los ojos y nos diga que realmente nos va a ayudar", le ha dicho a Ábalos, que ha respondido: "Me comprometo en nombre del Gobierno de España a que haya una declaración que le permita recibir ayudas".

En la misma línea, Ábalos ha subrayado que no es titular de las carteras de Agricultura ni de Interior, pero es un "ministro valenciano", que además "no ha venido a hacerse la foto". "Sé que ustedes no han perdido solo la casa, han perdido toda su vida", ha lamentado José Luis Ábalos.

"NO NOS DESALOJARON, HEMOS ESTADO A PUNTO DE MORIR"

Previamente, la misma mujer ha interpelado a la alcaldesa de Gandia para afirmar que no fueron debidamente desalojados. Así, le ha explicado que un efectivo del dispositivo movilizado por el incendio le dijo el martes que el fuego "estaba perimetrado", por lo que "estaban a salvo" y "podían volver a casa".

"Hemos estado a punto de morir muchas familias. Si yo llego a estar durmiendo dentro de mi casa, muero abrasada", ha asegurado. Según esta propietaria, los vecinos "pasaron tres días al sol" y había niños entre ellos. "Tres días en la rotonda, que los policías se apiadaron de nosotros y nos dieron agua. Usted (la alcaldesa) no estuvo, nos habéis manipulado toda la semana", ha apostillado.

Diana Morant ha insistido en que los vecinos estaba desalojados desde el lunes. "Desde el punto de mando se dieron órdenes de desalojo. En ese momento, nosotros como Ayuntamiento pusimos el dispositivo de realojo. La zona estaba desalojada", ha asegurado, antes de que varios vecinos la hayan acusado de "mentir".

AYUDAS A "REMUNERACIONES DE 10.500 EUROS"

Los vecinos también han criticado las ayudas a las que optan tras el incendio forestal que ha dañado sus casas. Aseguran que solo se beneficiarán los propietarios de primeras residencias con "remuneraciones de 10.5000 euros brutos". "¿Por qué nos habéis hecho hacer los payasos a todos los vecinos yendo al Ayuntamiento a pedir una subvención que no nos vais a dar?", han preguntado a la alcaldesa, a quien ha reclamado que se ponga en sus zapatos para hablar "de tú a tú".

Asimismo, otro de los vecinos ha intervenido para criticar la prevención de incendios en el lugar, que aseguran que era un "polvorín". Y ha afirmado que trataron de poner su propio dinero para la limpieza y no se lo permitieron.

"LA GENTE NO PUEDE ESTAR EN SUS CASAS"

La alcaldesa ha explicado, en declaraciones a los medios, que

"la gente no puede estar en sus casas" ya que "no están en marcha los servicios básicos" y "no hay ni agua ni luz" al seguir en vigor el nivel de emergencia 2.

"Continuamos comunicándoles a los vecinos que no pueden volver a casa, otra cosa es que puedan acceder. Pero, mientras se mantenga el nivel 2 de emergencia, no se pueden habitar", ha añadido, antes de lamentar que se haga un "mal uso del permiso" de "visitar las casas o pasar unas horas".

La primera edil no ha descartado que "en algún momento" se pudiera haber cometido errores o contradicciones en la información, pero ha recalcado que en los espacios de dirección "en ningún momento se dio el incendio por controlado, en ningún momento de alzó la orden de desalojo, la zona se daba por desalojada" y de hecho "se fue casa por casa".

Por su parte, el secretario administrador de la urbanización Montepino, Juan Escribá, ha explicado a Europa Press que hay dos viviendas declaradas en ruina y cuatro a las que solo se pueden acceder sus propietarios si van acompañados de técnicos municipales. Por lo que respecta al resto de casas, "muchas precisan reparaciones superficiales por fuera".

Además, ha explicado que, en una reunión este lunes con la alcaldesa y técnicos municipales, se les ha informado de que "a partir de las 19.00 horas no puede haber nadie en las viviendas". El administrador ha incidido en el "miedo a posibles robos y vandalismo" entre los vecinos de la urbanización, que ya ha reinstaurado su servicio de vigilancia privada.

"Se está merodeando en la zona, hay intrusos que vienen y este lunes los vigilantes echaron a dos personas que se colaron en la urbanización", ha apuntado.

"DESASTRE MEDIOAMBIENTAL Y HUMANO"

El portavoz de la asociación de vecinos de Barranc de Molí y Marxuquera, Álvaro Moncho, ha manifestado en declaraciones a los medios que se trata de un "desastre medioambiental pero también humano" y ha pedido a "todas las administraciones que pongan de su parte para tener las infraestructuras básicas necesarias para poder vivir lo más pronto posible", y que se "clarifiquen" las ayudas que percibirán los propietarios.

Moncho ha lamentado que "las noticias del Ayuntamiento son muchas veces contradictorias", porque hay "gente que va y le dicen que sí que puede vivir en su casa". "Necesitamos noticias ciertas" ya que en muchos casos estos inmuebles son primeras viviendas.

Del mismo modo, la representante de la comunidad de vecinos de Montepino Lola Martín ha subrayado que los vecinos "han estado enviando cartas durante años al ayuntamiento para que limpiara los bosques". "No nos ha hecho ni caso. Se enviaron a la Confederación Hidrográfica, no nos han dejado y encima te ponen multas".