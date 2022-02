Vidal-Quadras cree que la crisis del PP es un "espectáculo bochornoso" y define a Feijoo "como Rajoy pero en trabajador"

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de Vox y exdirigente del PP catalán, Alejo Vidal-Quadras, ha calificado de "espectáculo bochornoso" la crisis desatada en el PP, una formación que "iba hacia su autodestrucción", y ha valorado, sobre la posibilidad de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se postule a liderar el partido, que éste es "como Rajoy pero en trabajador".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press antes de participar en la presentación en València de la plataforma Neos. También han asistido políticos como el exministro de Interior 'popular' Jaime Mayor Oreja; la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y expresidenta del PP vasco, María San Gil y empresarios como Íñigo Gómez, presidente de la Fundación Villacisneros, entre otros.

Vidal-Quadras ha indicado que la crisis del Partido Popular se puede explicar "por tres motivos". El primero es que "el sistema electoral y la arquitectura constitucional y política se ha ido degenerando hasta transformarse en un estado de partido", una partitocracia, "donde los partidos controlan, invaden y explotan a la sociedad".

El segundo motivo se puede deber a que "hemos llegado a un punto que tienen altas responsabilidades en el plano político gente que no tiene talla para ello", y en tercer lugar, ha señalado que "el espectáculo bochornoso" vivido esta semana se atribuye a "que los políticos son gente que se ha formado en una cultura de partido ajena a la realidad social y económica, no son gente que haya tenido previamente una carrera profesional", y "para ellos la política es una mezcla de codazos, de intrigas, conspiraciones de pasillo y de adulación al líder".

Asimismo, considera que "no había otra solución" que la convocatoria de un congreso extraordinario debido al "estado de descomposición" del partido, que "iba hacia su propia autodestrucción" en un "proceso imparable".

Respecto a este congreso y la posibilidad de que Feijóo presente su candidatura a dirigir el partido, Vidal-Quadras ha valorado que éste "es como Rajoy pero trabajador", y ha hecho hincapié en que es "muy buen gestor y un hombre con ideas sensatas sobre cómo se ha de gobernar". Lo ha situado como "un político que buscará el término medio, el pacto". Siempre con un "enfoque moderado para resolver los problemas de España". "Es el estilo Rajoy, pero con la ventaja en el caso de Feijóo de que es una persona trabajadora", ha aseverado.

Al acto también ha asistido el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja, al cual le "preocupa es que se pierda el foco de lo que le interesa a España", que es una "alternativa política" eb la que el PP tiene "la función social" de "unir un centro derecha muy disperso y dividido". Como consecuencia, si se deja de "ser fieles y coherentes con ese objeto social, mucha gente dejará de creer", ha advertido.

Por su parte, el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez Pineda, ha valorado la crisis vivida en Génova como "un desastre" producido por "no defender las ideas en las que se creen". También ha señalado que lo que ha ocurrido en el Partido Popular esta semana es "mucho más amplio y no se soluciona con cambios de persona". Además, ha añadido que Feijóo no le "parece la solución" porque la crisis del PP es "mucho más amplia".