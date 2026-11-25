Archivo - Palmeras movidas por el viento - UV - Archivo

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que sopla este miércoles en la Comunitat Valenciana ha dejado rachas de viento que han alcanzado los 102 km/h en la zona de Alto Gordo de Buñol (Valencia), según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

El litoral norte y el interior de Alicante y el litoral norte y el interior sur de Alicante están en aviso amarillo por viento del noroeste hasta las 18.00 horas que puede alcanzar los 70 km/h, según la previsión de Aemet.

Asimismo, en la Mola de Xert se han llegado a los 92 km/h y en el Alt del Migjorn de Xixona a los 90 km/h, mientras que en Ayora los 87 km/h, en Vilar de Canes y la Pobla de Benifassà los 85 km/h y Vinaròs 84 km/h o la Tore d'en Besora 81 km/h.

Por su parte, las temperaturas mínimas han bajado hasta los -1,7º; en Vilafranca; los 0,2º en Xodos; los 0,4º en la Pobla de Benifassà; o los 0,8º en Morella y Castell de Cabres.