Vithas Castellón lanza una consulta de pérdida de peso con abordaje médico, nutricional y psicológico personalizado

Vithas Castellón lanza una consulta integral de pérdida de peso - VITHAS

CASTELLÓ 22 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Centro Médico Vithas Castellón ha puesto en marcha una nueva consulta integral de pérdida de peso que ofrece un abordaje personalizado, teniendo en cuenta no solo la alimentación y el ejercicio físico, sino también los factores médicos, emocionales y conductuales que pueden influir en el proceso.

El servicio cuenta con la doctora María Elena Puzzi; Daniel Martínez, especialista en nutrición, y Ana Arechavaleta, psicóloga. Los tres profesionales trabajan desde sus respectivas áreas para adaptar el tratamiento a las necesidades y circunstancias de cada paciente, con el objetivo de favorecer una pérdida de peso saludable y sostenible en el tiempo.

La iniciativa parte de una premisa: no existe una única estrategia válida para todas las personas. Las necesidades energéticas, los factores hormonales, el descanso, el estrés, la relación con la comida y los hábitos cotidianos pueden influir en la evolución de cada paciente. Por ello, la nueva consulta apuesta por una valoración individualizada y un seguimiento adaptado a cada caso.

María Elena Puzzi ha destacado la importancia de abordar la pérdida de peso desde una perspectiva integral, más allá de la alimentación y el ejercicio físico. "La salud tiene un componente biopsicosocial. Todo influye: cómo comemos, qué comemos, nuestras emociones al comer y la forma en la que nuestro cuerpo responde", ha explicado.

En este sentido, la valoración médica permite estudiar las circunstancias de cada persona y los posibles factores que pueden estar dificultando la pérdida de peso, entre ellos los hormonales, el estrés o las alteraciones del descanso.

"Cada persona es diferente y las razones por las que no consigue bajar de peso pueden depender de muchos factores. Subir o bajar de peso también tiene ciencia", ha subrayado la doctora Puzzi, que recomienda consultar con profesionales sanitarios antes de recurrir a dietas muy restrictivas o seguir tendencias sin supervisión.

NUTRICIÓN PERSONALIZADA

Daniel Martínez, responsable del abordaje nutricional, ha subrayado que una planificación alimentaria eficaz debe adaptarse a las necesidades energéticas, las preferencias y el estilo de vida de cada paciente. "Es importante que la alimentación propuesta guste a la persona, que pueda adherirse a ella e interiorizar esos hábitos", ha dicho.

El objetivo no consiste únicamente en reducir el número de kilos, sino en conseguir una pérdida de peso que permita preservar al máximo la masa muscular y mantener los resultados a largo plazo. Para ello, el nutricionista defiende una alimentación equilibrada, flexible y adaptada a cada persona, sin recurrir necesariamente a restricciones excesivas ni a la eliminación indiscriminada de alimentos. "No se trata de ponerse a dieta y pasar hambre, sino de encontrar el equilibrio entre los alimentos que nos gustan y las cantidades que necesitamos", ha destacado Martínez.

La planificación nutricional y el seguimiento permitirán trabajar en la adquisición progresiva de hábitos saludables, ajustados a las circunstancias de cada paciente.

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

La intervención psicológica constituye otro de los pilares del nuevo servicio. Ana Arechavaleta ha señalado que la relación con la comida está estrechamente vinculada a las emociones y que, en determinadas circunstancias, comer puede convertirse en una forma de aliviar el estrés, la ansiedad, la tristeza o la frustración. "Para comprender las dificultades para perder peso, no basta con preguntarnos qué come una persona. También necesitamos entender qué siente, qué necesita y qué función está cumpliendo la comida en su vida", ha comentado.

Desde el abordaje psicológico se trabajan aspectos como la alimentación emocional, los hábitos automatizados, la autoestima, la imagen corporal y la frustración asociada a los intentos anteriores de pérdida de peso.

La psicóloga ha resaltado, además, que conocer las recomendaciones nutricionales no siempre es suficiente para cambiar los hábitos. Es necesario identificar las dificultades que impiden llevarlas a la práctica y desarrollar herramientas para afrontar situaciones de estrés, gestionar las emociones y mantener los cambios con flexibilidad. "Mantener los cambios no significa hacerlo todo bien siempre, sino saber retomar los hábitos después de una dificultad, sin castigarse ni interpretar que se ha perdido todo el progreso", ha concluido Arechavaleta.