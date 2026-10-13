La vivienda monopoliza el pleno de Corts: PP pide "seguir con lo que funciona" y PSPV y Compromís contraponen su modelo

Un debate en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido este martes en el pleno de Les Corts la política de vivienda que desarrolla el Consell de Juanfran Pérez Llorca en la Comunitat Valenciana y ha pedido seguir adelante con "aquello que funciona y da resultados", mientras que Vox ha abogado por liberalizar suelo, eliminar impuestos, reducir "drásticamente" la burocracia y tener en cuenta "la necesidad de los españoles primero".

Frente a ello, el PSPV y Compromís han exigido revertir las últimas subidas del precio máximo de las VPP y recuperar como máximo el módulo de 2.200 euros por metro cuadrado, al tiempo que han cargado contra los de Santiago Abascal por querer "inocular odio" y vincular la saturación de los servicios públicos con la inmigración.

Así lo han manifestado, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts momentos antes de comenzar un pleno prácticamente monográfico sobre vivienda, en el que se debaten iniciativas del PP, el PSPV y Compromís en este sentido. Vox se desmarca y lleva una proposición no de ley (PNL) sobre "la saturación de los servicios públicos provocada por la inmigración masiva".

Desde el PP, Nando Pastor ha defendido que el Consell se lleva "dejando la piel desde hace tres años para intentar en la medida de lo posible paliar y solucionar los problemas de los valencianos que tienen dificultades de acceso a la vivienda" y ha cargado contra aquellos que "no han dado nunca un palo al agua" y ahora "dan lecciones a los demás de cómo hacerlo".

En su iniciativa, que se debate este martes y se votará el miércoles, los 'populares' piden que el Consell avance en el desarrollo de los objetivos del Plan Vive para el impulso a la construcción de VPP, con el objetivo de "revertir la situación heredada de desequilibrio entre oferta y demanda" que "sigue dificultando el acceso a una vivienda digna y asequible a amplios sectores de la población, especialmente a jóvenes, familias con rentas medias y bajas, y personas en situación de vulnerabilidad".

PLAN VIVE Y GOBIERNO

Sobre el Plan Vive, Pastor ha puesto en valor los "tan buenos resultados que ha dado" y ha destacado que al mismo se han sumado 85 ayuntamientos gobernados por el PSPV, que no han "hecho caso" a su líder, Diana Morant, "que desde el minuto uno quiso boicotearlo". "Pero al final sus alcaldes han acabado viniéndose con nosotros, con el PP, y es también de agradecer", ha subrayado.

Al mismo tiempo, el PP insta al Gobierno de España a movilizar y poner a disposición todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo a la construcción de vivienda para alquiler asequible, "con un precio un 30% por debajo de la media del mercado"; así como a permitir el uso de los remanentes de los ayuntamientos para destinarlos a inversión en vivienda asequible; bonificar o eliminar el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral; o rebajar el IVA al 4% en la adquisición de primera vivienda de nueva construcción. También exige derogar la ley de vivienda por "intervencionista".

Vox ha presentado una enmienda a la iniciativa del PP en la que añade la implementación "de manera efectiva" del principio de prioridad nacional, "adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable".

SE CONTRAPONEN DOS MODELOS

Por parte del PSPV, José Muñoz ha señalado que en este pleno se contraponen dos modelos de vivienda: el de la especulación y el centrado en los derechos de la ciudadanía. Además, ha exigido al Consell que revierta los cambios aprobados durante los últimos meses en los módulos de las VPP: primero el que el 'expresident' Carlos Mazón anunció como "revolucionario" y después el aprobado el pasado verano "con 'agosticidad'".

Es algo que pide el grupo socialista en su PNL: derogar el precio máximo de 2.568 euros por m2 de superficie útil para recuperar el módulo de 2.200 que fue aprobado el 12 de mayo de 2023, antes de las últimas elecciones autonómicas.

El PSPV exige garantizar que cualquier futura actualización del precio máximo de la vivienda protegida responda a criterios de asequibilidad y capacidad económica, además de recuperar los criterios de acceso que priorizan las unidades de convivencia con menores niveles de renta. Y garantizar que las VPP mantengan su calificación y su función social de forma permanente.

PRECIO DE LAS VPP

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha destacado que la mayoría de las iniciativas que se debaten en este pleno reflejan que la vivienda es "la preocupación de la sociedad", mientras ha acusado a Vox de querer "inocular odio" y vincular la saturación de los servicios públicos con la inmigración con su PNL.

La proposición de la coalición valencianista sobre vivienda pide revertir las últimas subidas del precio máximo de las VPP y recuperar como máximo el módulo de 2.200 euros por m2, además de garantizar que "en ningún caso" una VPP pueda tener un precio de venta o alquiler superior al de una vivienda libre de similares características. También pide establecer el carácter permanente de las VPP y evitar que puedan convertirse en activos especulativos o viviendas no asequibles.

Al margen de esta PNL, Baldoví ha denunciado de nuevo el "deterioro" de Les Corts con este "plenito" que ve falto de contenido, mientras ha señalado que durante las próximas semanas no habrá sesiones "por miedo de Juanfran Pérez Llorca a dar la cara".

"COLAPSO" DE SERVICIOS PÚBLICOS

Desde Vox, que no lleva a este pleno iniciativa sobre vivienda, José Mª Llanos ha esgrimido que su grupo ya habló sobre este asunto en la pasada sesión, por lo que esta semana pone encima de la mesa la cuestión del "colapso" de los servicios públicos. En la misma, la formación señala la "gravedad" de las consecuencias de la inmigración masiva y avisa de que los recursos de las Administraciones públicas están "alcanzando su límite material y ya son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población española".

Ante esta situación, exige frenar "las políticas de inmigración masiva", iniciar "la repatriación de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España y la deportación de los inmigrantes legales que cometan delitos graves, hagan del delito leve su medio de vida o pretendan imponer un modo de vida y cultura contraria a la nuestra" y "la remigración de los extranjeros que vivan de las ayudas sociales".

En cualquier caso, Llanos ha calificado de "cortina de humo" los dos decretos aprobados por el Gobierno de España y ha acusado al Ejecutivo central de actuar con "fraude de ley" llevando los mismos a la Diputación Permanente del Congreso, "a espaldas del Parlamento", ante la convocatoria electoral del 29 de noviembre. "Suponen incremento de precios, suponen menos viviendas en el mercado, menos viviendas para alquiler y es una burla, una farsa de este Gobierno que durante ocho años no ha hecho ni una sola vivienda pública y ahora quiere tapar su absoluta negligencia", ha argumentado.

Frente a este modelo, ha abogado por liberalizar suelo, eliminar los impuestos a la primera vivienda, reducir "drásticamente" la burocracia y tener en cuenta "la necesidad de los españoles primero, los que están legalmente en España". "En los últimos cinco años, cinco millones de inmigrantes han entrado en España y los recursos son absolutamente limitados, lo son en todos los servicios públicos y también en la vivienda", ha avisado.

El PP ha presentado una enmienda para matizar varios aspectos sobre la inmigración "masiva" y suprimir la exigencia de "acabar con todas aquellas trabas que dificultan el acceso a una asistencia sanitaria de calidad en tiempo y forma".