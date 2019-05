Vox pedirá el recuento manual de votos porque ve "extraño" que haya "demasiadas papeletas nulas"

Publicado 29/04/2019 14:12:52 CET

Llanos sobre una reedición del Botànic: Vox estará "ahí para censurar, controlar y decir alto y claro qué hacen mal"

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Generalitat por Vox y diputado electo por Valencia, José María Llanos, ha anunciado este lunes que la formación pedirá a la Junta Electoral Central un recuento manual de votos tras haber recibido durante la jornada del domingo "muchas quejas y dudas" y porque hay "demasiados" nulos y les parece "un poco extraño".

Además, ha dicho que aparecieron en muchas cajas papeletas de Vox "dañadas". Por este motivo, ha dicho que procederán al recuento manual "y lo que arroje lo aceptaremos", de manera que "los que seamos y somos, lucharemos por el proyecto de la ciudadanía, de los valencianos, que es lo que nos importa".

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en València, donde ha estado acompañado del cabeza de lista al Congreso por la provincia y diputado electo, Ignacio Gil Lázaro, para valorar los resultados obtenidos por Vox en las elecciones del domingo, donde la formación ha logrado dos parlamentarios en la cámara baja y entra por primera vez en Les Corts con diez escaños.

Sobre la probable reedición del Pacto del Botànic al frente de la Generalitat -con PSPV, Compromís y Unides Podem--, Llanos ha dicho que "parece que siempre se quiere mucho la izquierda", pero ha advertido de que, dentro de las instituciones, Vox estará "ahí para censurar, controlar y decir alto y claro qué hacen mal", que han estado gobernando en estos años "solo para un sector de la sociedad", para tener "pesebres" y "caladeros de votos", y sin que "nadie", ni PP ni Cs les haya "levantado la voz".

A su juicio, el "verdadero miedo" y "nervios" de la izquierda no era que Vox ganara sino que "entrara" en las instituciones porque "las cosas van a cambiar y mucho". "Vamos a hacer política en serio, a llevar Les Corts a pie de calle y denunciaremos lo que se haga mal", al tiempo que ha deslizado que no dejarán de interponer recursos de inconstitucionalidad contra aquello que consideren --ha aludido a su posición judicial en el juicio del 'procés'-- y "algunos se tendrán que mojar también" para demostrar que no eran "copia de su mensaje".

En este sentido, ha insistido en que "la película no es la misma, porque Vox está dentro". Llanos ha destacado que la formación ha pasado de 10.000 a 300.000 votos en la Comunitat Valenciana y sus diez diputados "han recibido el mensaje de la calle" aunque "no era fácil" obtener el apoyo, que ahora les vale para actuar en Les Corts "con firmeza y seguridad" porque "sabemos hacer política de verdad" y su voz "no se podrá callar".

"Somos fiables, serios y sabemos actuar para la sociedad dentro de los cauces constitucionales, respetando la ley y quien defiende los principios no puede actuar contra la legislación vigente", ha mantenido, para añadir: "No hay tiempo ni pasado ni presente; no somos ni antiguos ni modernos. Los valores son eternos".

"AHORA SE VA A VER LO QUE SOMOS"

Por su parte, Gil Lázaro ha subrayado el crecimiento de la formación, que partía de cero y logra esos dos diputados por Valencia, que de 1.459 votos se haya pasado a 54.645, una cifra "no baladí", unos resultados "óptimos", y que doblan lo augurado por las encuestas.

Ahora, ha vaticinado que será un "proyecto duradero". "Hasta ahora les ha sido muy fácil decir a los otros: aquí vienen los ultras, los fachas, los homófobos, los machistas, los carcas", ha dicho, sin que lo hayan podido "contrarrestar". Desde este momento, "se va a ver lo que somos", una formación "democrática" integrada "por ciudadanos de compromiso firme".

El diputado electo en el Congreso, --ex del PP y que cree que la caída de los 'populares' la tendrán que analizar ellos mismos-- , ha lamentado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, vaya a seguir gobernando con los "satélites" que le permitieron acceder al gobierno con la moción de censura; ha advertido que ahora no valdrá "hacer trampitas" para que no estén en los debates, y ha concluido que ahora "España podrá valorar directamente lo que es Vox, un proyecto de regeneración nacional y democrática y no fachas, carcas y extrema derecha" que era la "etiqueta que nos habían colgado".