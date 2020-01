Vox sobre la propuesta de una asignatura de Igualdad: "Se tienen que dar las materias que se han dado toda la vida"

Publicado 28/01/2020 13:47:35 CET

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox considera que "en clase se tienen que dar las materias que se han dado toda la vida", como Ciencias, Lengua o Matemáticas, porque "los temas que afectan a la moral, la ética, los valores y los principios se dan en casa".

Así lo ha indicado la diputada en Corts Llanos Massó después de que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, haya reclamado, frente al veto parental a determinados contenidos pedagógicos, una asignatura de Igualdad obligatoria en los programas educativos de los colegios.

"No hace falta enseñarle a los niños que no se pega a un homosexual, hay que enseñarles que no se pega a ninguna persona; no hace falta enseñarles a respetar a una lesbiana, hay que enseñarles que se respeta a todas las personas", ha dicho, y de ahí su oposición a los talleres y charlas "en las que simplemente se intenta ideologizar".

Su objetivo, ha incidido, es que "se enseñe a los niños a respetar a todas las personas, sea cual sea su ideología, su raza o su condición sexual".

Precisamente preguntado sobre ese 'pin parental' que propone Vox, el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha lamentado que se use la educación para enfrentarse unos a otros y no se trabaje en llegar a pactos a 10, 20 o 30 años vista.