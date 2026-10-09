Vox ve el discurso de Llorca "muy institucional y poco político": "La posición del presidente ha sido acertada"

Archivo - El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha subrayado que el discurso del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el acto institucional del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, "muy institucional" y "poco político", por lo que ha considerado que la "posición" del jefe del Consell ha sido "acertada".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, a su salida del acto institucional por el Día de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat. "Ha sido un discurso muy institucional, muy del día del 9 d'Octubre, que es el día de los valencianos, y digo esto porque me ha parecido poco político", ha resumido.

A su parecer, ha sido un discurso de "unidad" en el que Llorca "ha hablado de futuro, de forma genérica de vivienda, de educación, de nuestros jóvenes y de nuestros autónomos, pero sin entrar demasiado en detalles políticos". Para Llanos, "ha sido acertada la posición que ha tomado el presidente".

"Con una visión institucional en el día de hoy, que nos tiene que representar a todos, que es un día de unidad y un día en el que conmemoramos ya casi 800 años desde la reconquista del Reino de Valencia para la cristiandad, para lo que es nuestra cultura tan amenazada hoy, la cultura de los derechos humanos amenazada con las políticas de fronteras abiertas del Gobierno de (Pedro) Sánchez", ha subrayado.

Igualmente, ha insistido en que el discurso ha sido "adecuado" a la fecha de hoy, a la vez que ha felicitado "a todos los valencianos y a las mujeres valencianas en el día de la 'Mocadorà'". "Visca los valencianos y visca el Reino de Valencia" (Viva los valencianos y viva el Reino de Valencia), ha proclamado.

"NO CREEMOS EN LAS ENCUESTAS"

Sobre la encuesta realizada para los diarios de Prensa Ibérica, que refleja que el PP sería el partido más votado en las próximas elecciones autonómicas y lograría 41 diputados en Les Corts Valencianes, --uno más que en los comicios de 2023--, lo que, junto a los 13 que podría tener Vox daría una mayoría holgada para volver a gobernar la Comunitat, mientras que en el bloque de izquierdas, el PSPV subiría tres escaños, de 31 a 34, mientras que Compromís caería cuatro y pasaría de 15 a 11 parlamentarios, ha aseverado que desde Vox "nunca las tenemos en cuenta".

Según ha explicado, "son técnicas de investigación social" y, para él, "están cocinadas según quién hace la encuesta". "Nosotros no creemos en las encuestas", sino "en los polvos de la calle", que "dice que la gente, los valencianos y todos los españoles, ya se han dado cuenta de lo que es la izquierda, esta izquierda radical que nos ha llevado a la ruina y a la miseria", ha comentado y ha augurado: "Habrá un cambio en el que Vox tendrá una gran fuerza".