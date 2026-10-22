Vuelve la 'Mostreta' para "reconectar" el festival con el público escolar y familiar

La Mostra recupera la 'Mostreta' - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, programada del 3 al 15 de noviembre y organizada por el Palau de la Música, recupera en su 41ª edición su sección 'Mostreta' para "reconectar el certamen con su público escolar y familiar".

Como explica la directora del certamen, Sara Mansanet, "desde la Subdirección de Cinematografía y Audiovisuales del Palau de la Música se quiere volver a abrir las puertas del festival a los centros educativos y compartir con niños, niñas y jóvenes una experiencia para descubrir, disfrutar y pensar el cine de otra manera".

La Mostra de València recupera este programa educativo, una iniciativa diseñada para acercar el cine y la cultura audiovisual a la infancia y la juventud a través de dos propuestas: Mostreta Menuda y Mostreta Jove.

El programa combina proyecciones cinematográficas, materiales didácticos, coloquios y actividades participativas para despertar la curiosidad del público educativo, estimular su creatividad y fomentar una mirada crítica hacia el cine y el mundo que les rodea, detalla la organización en un comunicado.

Mostreta Menuda, dirigida a los centros educativos de Educación Infantil y Primaria, de 3 a 12 años, se celebrará los días 9 y 10 de noviembre en los Cines Babel. La programación incluirá cuatro cortometrajes internacionales aclamados por la crítica: 'Gilbert' (España, 2024), de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez, ganador del Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación; 'Alike' (España, 2015), de Daniel Martínez Lara y Rafael Cano Méndez, galardonado con el Goya al Mejor Cortometraje de Animación; 'The Orchestra' (Australia, 2025), de Mikey Hill, reconocida propuesta de animación, y 'Shackle' (Reino Unido, 2022), de Ainslie Henderson, premiado en el ámbito de la animación.

Como novedad, Mostreta Menuda incorpora una actividad didáctica en colaboración con el Conservatori Superior de Música de València (CSMV), que permitirá al público infantil descubrir la relación entre el cine y la música. Durante una sesión de cortometrajes, estudiantes del CSMV estarán presentes en la sala para explicar en directo el funcionamiento de los instrumentos musicales que aparecen en pantalla, acercando a los más pequeños sus características y posibilidades sonoras a través de una experiencia participativa y adaptada a su edad.

Por su parte, Mostreta Jove, dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y ciclos formativos, también se celebrará las matinales de los días 9 y 10 de noviembre en los Cines Babel. La propuesta estará centrada en el talento joven y las salidas profesionales del sector audiovisual, con la proyección de una selección de cortometrajes realizados por estudiantes de cine de Barreira A+D.

Tras las proyecciones, el alumnado de Barreira A+D presentará sus obras y conducirá un coloquio con los asistentes para compartir su experiencia y abrir un diálogo en torno a los oficios del cine y la formación audiovisual. Será "una oportunidad para acercar a los jóvenes espectadores los procesos creativos y las posibilidades profesionales de una industria en constante evolución", auguran.

HOMENAJE AL 25 ANIVERSARIO DE 'YOYES'

Entre las Proyecciones Especiales de la Mostra y con motivo del 25º aniversario del estreno de 'Yoyes', el festival proyectará en La Filmoteca la aclamada ópera prima de Helena Taberna. El evento contará con la presencia de la realizadora, quien participará en un coloquio posterior con el público -de la mano del periodista Álvaro G. Devís- para profundizar en los detalles y el legado de este film clave del cine social contemporáneo. El regreso de la cinta a la gran pantalla coincide con la conmemoración de los 40 años del trágico final de su protagonista real.

Estrenada en el año 2000, la película centra su relato en la vida y el desgarrador asesinato a manos de ETA de María Dolores González Katarain, "Yoyes", la primera mujer que ocupó puestos de responsabilidad en la cúpula de la organización terrorista y que fue ejecutada por sus antiguos compañeros tras decidir desvincularse de la banda.

Junto a ello, la Mostra celebrará también la trayectoria de Taberna, reconocida por su cine de fuerte compromiso social y por ser cofundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA, con la proyección de 'Nosotros' (2025), su producción más reciente. Un trabajo inspirado en la novela 'Feliz final' de Isaac Rosa que retrata las distintas etapas y realidades de las relaciones sentimentales contemporáneas.

La Mostra dirigirá las miradas de su sección 'Focus' hacia la reportera de guerra franco-libanesa Jocelyne Saab y el realizador egipcio Youssef Chahine. La Filmoteca proyectará algunas de sus obras, sumando la colaboración del Festival Dona i Cinema en el caso de Saab.

Bajo el título 'Jocelyne Saab: guerra, memoria y resistencia', el certamen acercará el trabajo de esta pionera del reportaje de conflicto con dos sesiones. La primera de ellas abordará el valor del documental como testimonio y herramienta para preservar la memoria de los pueblos frente al olvido con los cortometrajes 'Les Femmes Palestiniennes' ('Las mujeres palestinas', 1974), 'Beyrouth, jamais plus' ('Beirut, nunca más', 1976) y 'Le Front du refus -ou les Commando-suicides' ('El Frente del rechazo o los comandos suicidas', 1975).

La segunda sesión ofrecerá una mirada más personal e íntima sobre el Líbano con cintas como 'Les Enfants de la Guerre' ('Los niños de la guerra', 1976), 'Beyrouth, ma ville' ('Beirut, mi ciudad', 1982) y 'Sud Liban, Histoire d'un village assiégé' ('Sur del Líbano: historia de un pueblo asediado', 1976).

En su compromiso de visibilizar el legado de los grandes creadores del área mediterránea que han marcado la historia del cine, Focus rendirá también un homenaje al maestro del cine humanista y pionero de la cinematografía en Oriente Próximo, Youssef Chahine, gracias a la colaboración de La Filmoteca. Su amplia producción, que mereció un premio especial en Cannes por toda su carrera, transitó por el neorrealismo, el melodrama, la comedia musical o el relato autobiográfico.

La Filmoteca ofrecerá un viaje por una filmografía con la que desafió la censura y los moldes comerciales de su época a través de cintas como 'Duelo en el valle' (1954), que supuso el debut cinematográfico de Omar Sharif; el drama portuario 'Duelo en los muelles' (1956); su obra maestra 'Estación central' (1958); el retrato político de 'El alba de un nuevo día' (1964); su musical 'El regreso del hijo pródigo' (1976); la propuesta autobiográfica 'Una historia egipcia' (1982); y la coproducción internacional 'El destino' (1997).