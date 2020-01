Wilco, Madness, OMD, The Stranglers, Marc Almond y Quique González encabezan el 4ever Valencia Fest 2020

Publicado 21/01/2020 12:56:48 CET

El certamen recupera el formato de dos días y se celebrará el 26 y 27 de junio en la Plaza de Toros de València

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del 4ever Valencia Fest recupera el formato de dos días de conciertos y se celebrará el 26 y 27 de junio en la Plaza de Toros de València con "un cartel brillante" encabezado por Wilco, Madness, OMD, The Stranglers, Marc Almond y Quique González.

Así lo ha destacado la organización del evento, que subraya que su oferta tiene "la poco frecuente virtud de conjugar veteranía con rotunda vigencia". "Wilco, Madness, OMD, The Stranglers y Marc Almond (a falta de dos bandas valencianas por confirmar) son músicos de una solvencia más que contrastada, capaces de tramar en pleno 2020 directos a la altura de sus respectivas leyendas". Para algunos de ellos será su primera visita a Valencia.

Además, en 4ever Valencia Fest ofrecerán conciertos completos de más de una hora, no limitados a la duración habitual de las actuaciones en festivales, "facilitando una experiencia similar a la que supondría

--por extensión y por comodidad-- verles en una sala".

"Es decir, un festival en el que lo que prima es la música y su absoluto disfrute y en un recinto mucho más cómodo y céntrico, la Plaza de Toros de València, excelentemente comunicada y con varios miles de localidades de asiento", manifiestan los impulsores de la cita en un comunicado.

Desde el festival recalcan que será la primera vez que Wilco, "toda una institución del rock norteamericano de raíces", recalen en la ciudad y lo harán con 'Ode to Joy' (2019) bajo el brazo, uno de los álbumes más cálidos y confesionales de toda su carrera, con el que Jeff Tweedy y los suyos han satisfecho a sus fans de más largo recorrido.

El madrileño Quique González, uno de los músicos que mejor han sabido trasladar el imaginario del rock norteamericano al castellano, estará compartiendo escenario con ellos en su formato más rock. También será la primera vez que los británicos Madness, maestros por su forma de fundir ska, reggae y pop.

CANCIONES "INOXIDABLES"

También saben muy bien lo que es despachar canciones "inoxidables al paso del tiempo" los británicos Andy McCluskey y Paul Humphreys, o lo que es lo mismo, OMD (Orchestral Manouvres in the Dark). 35 años después de su última visita valenciana, su vuelta llega enmarcada en la gira de 40 aniversario del tándem, así que 'Enola Gay', 'Souvenir' o 'Joan of Arc', entre otros temas, no faltarán.

Otros grandes éxitos, como 'Tainted Love', 'Say Hello, Wave Goodbye', 'Bedsitter', de Marc Almond también sonarán, al igual que la elegancia de los también británicos The Stranglers, una de las mejores bandas surgidas de aquella encrucijada entre punk y new wave.

Las entradas para el 4ever Valencia Fest 2020 saldrán a la venta este jueves a partir de las 10.00 de la mañana. OMD, The Stranglers y Marc Almond (más una banda valenciana por confirmar) actuarán el viernes 26, mientras que Wilco, Quique González y Madness (junto a otra banda local) lo harán el sábado 27 de junio.