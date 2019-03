Xàtiva se llena con una gran antológica de 55 años de creación de Artur Heras

Publicado 29/03/2019 18:24:13 CET

Xàtiva (Valencia) dedica una gran exposición antológica del pintor Artur Heras, que repasa 55 años de producción de este creador y que inunda varios espacios de la ciudad.

El convento de Sant Doménec acoge este viernes la inauguración de la muestra, titulada 'Sura com el desig i el destí en la memòria' y que está comisariada por Toni Martínez. El Museo de Bellas Artes de la Casa de la Enseñanza, la capilla del Hospital Real, el propio convento de Sant Doménec y el Palau de l'Arcediaca son las sedes que ocupará este repaso por la obra de Heras hasta el próximo 29 de mayo.

La muestra divide su contenido en cuatro espacios significativos del patrimonio histórico-artístico de Xàtiva. Incluso, algunos de ellos

--Palau de l'Arcediaca y Capilla de la Asunción en el Hospital-- se estrenan como espacio expositivo, lo que confiere un especial reto técnico a la selección, destacan fuentes municipales.

Tal como ha explicado Artur Heras, la exposición establece "una relación entre unos contenedores que son un lujo, desde el punto de vista de la arquitectura, con la obra".

Así, la Casa de la Enseñanza acogerá la muestra 'Origen', con piezas alusivas al "paisaje y paisanaje", en palabras del artista, de aquella ciudad de hace 50 años, donde se incluyen referencias a sus inicios, como una pequeña acuarela que pintó siendo un niño u otras representaciones de personajes que vivieron en el entorno de la calle Almas, donde Heras nació allá por el año 1945 y donde permaneció hasta 1957, cuando se trasladó a València con sus padres.

En el convento de Sant Domènec, se mostrará 'Memòria', una colección de obras de gran formato que repasan algunas imágenes recurrentes en la larga trayectoria de Heras, con una pluralidad de formas, formatos y materiales que responde a su pasión creativa y curiosidad intelectual.

Para Heras, este grupo de obras es "el más importante en cuanto a formato y calidad" de la exposición y proviene, en gran medida, de una exposición de hace dos años en la Nau de la Universitat de València. "No es que un cuadro pequeño no pueda fascinar al espectador, pero no te envuelve como una pintura grande", reflexiona el autor, que reconoce que las piezas que se expondrán en Sant Domènec "guardan una relación con la arquitectura: hay que utilizar una escenografía como era la pintura en esa época".

Por su parte, la capilla de la Asunción en el Hospital Real se transformará en un homenaje a Alfons Roig, maestro y amigo del artista, quien según Heras "simbolizó toda una cultura del arte contemporáneo". La muestra 'L'amic' contendrá obras relacionadas con Roig, su magisterio artístico y su vinculación con la ermita de Llutxent.

TRIBUTO AL ESPAÑOLETO

Finalmente, el Palau de l'Ardiaca, definido por Heras como "una tripa de la ciudad que nadie sabe que está ahí", acoge 'RibHeras', un tributo de un artista setabense a otro como es José de Ribera el Españoleto, maestro setabense del Barroco.

En este punto, Heras ha comparado la ciudad con su máximo exponente artístico: "El Palau de l'Ardiaca está muy oculto, tan oculto como está Ribera. ¿Por qué está oculto Ribera? No lo sé. Dejo la respuesta en el aire", plantea.

Heras reivindica que Xàtiva "tiene un potencial enorme en cuanto a arquitectura e historia. Le pasa como Ribera: es muy conocida pero está oculta".

El catálogo de la exposición cuenta con un texto del escritor Toni Cucarella que rememora y liga el mundo de la infancia con la expresión pictórica, finaliza el comisario, Toni Martínez.