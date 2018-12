El 27% de los valencianos cree que los pisos turísticos dan bastantes molestias y el 29,9%, ninguna

Actualizado 03/12/2018 17:01:24 CET

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 27 por ciento de los vecinos de la ciudad de València cree que las viviendas de uso turístico ocasionan "bastantes molestias" y un 10,8 por ciento, que provocan "muchas molestias", mientras que un 29,9 por ciento estima que no generan ninguna, un 29,7 por ciento que crean "pocas" y un 2,6 por ciento no sabe o no contesta.

Así se recoge en el Infobarómetro municipal de opinión ciudadana correspondiente a noviembre de 2018 presentado este lunes en rueda de prensa por el concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana. El edil ha destacado que la encuesta incluye en esta edición, además de la percepción de los valencianos sobre los distintos servicios municipales, su opinión sobre derechos civiles y convivencia y sobre turismo.

En cuanto a este sector, el Infobarómetro incluye lo que piensan los valencianos que residen en edificios en los que hay viviendas de uso turístico de estos inmuebles y de sus inquilinos. Preguntados por si en el último año el número de estos pisos ha aumentado o ha disminuido, el 41,3 por ciento de estos vecinos señala que ha subido; el 48,1 por ciento, que es igual y un 10,6 por ciento no sabe o no contesta. En este caso, nadie afirma que hayan disminuido.

Por otro lado, preguntados por si en general consideran que el turismo es beneficioso para València, el 92,5 por ciento de los encuestados afirma que "más bien sí", mientras que un 3,5 por ciento piensa que "más bien no" y un 4 por ciento no sabe o no contesta.

En este sentido, preguntados según su experiencia, un 63,1 por ciento de los entrevistados está muy de acuerdo o de acuerdo con la idea de que el turismo incrementa los precios del alquiler de vivienda, un aspecto que el 16,4 por ciento cree que lo hace de manera regular mientras que el mismo porcentaje se muestra en desacuerdo.

En este apartado, un 47,2 por ciento está muy de acuerdo o de acuerdo en que el turismo incrementa la contaminación acústica y ambiental --un 24,7% regular y un 25,8% en desacuerdo--, y un 33,1 por ciento muy de acuerdo o de acuerdo en que este sector contribuye a empeorar las condiciones laborales --21,1% regular y 42,2% en desacuerdo--.

Un 89,2 por ciento cree que el turismo promueve la imagen de la ciudad en el resto del mundo --6,8% regular y 3% en desacuerdo--; un 86,7 por ciento que aporta mucho dinero a la economía de la ciudad --8,93% regular--; un 82 por ciento opina que contribuye al crecimiento de la oferta cultural local --11,5% regular--; un 86,3 por ciento que crea muchos puestos de trabajo y un 53,7 por ciento que provoca la masificación de la ciudad.

CANTIDAD DE TURISMO Y COMPORTAMIENTO

El Infobarómetro municipal pregunta también a los habitantes de la capital valenciana si creen que hay mucho, bastante, poco o nada de turismo en la ciudad. A esta cuestión, el 59 por ciento responde que mucho, el 34 por ciento que bastante, el 4,1 por ciento que es regular y el 1,3 por ciento que es poco. Igualmente, un 0,3 por ciento dice que es nada y un 1,2 por ciento no sabe o no contesta.

A este respecto, cuando se les pregunta por la situación de este sector en su barrio, el 5,2 por ciento de los ciudadanos dice que es mucho, el 15,1 por ciento que es bastante, el 14,4 por ciento regular, el 25,7 por ciento poco y el 38,3 por ciento nada, mientras que es un 1,4 por ciento el que no contesta.

En cuanto al comportamiento de los turistas en València, un 56,6 por ciento de valencianos cree que son tan cívicos como los residentes, un 20,4 por ciento que son menos, un 15 por ciento que son más cívicos y un 8 por ciento no contesta.

Entre los comportamientos incívicos destacan el consumo de alcohol en la calle, el ruido, la suciedad en las calles, los actos incívicos y las peleas. Por lo que respecta a la gestión del Ayuntamiento en materia de turismo, un 65,1 por ciento le da un muy bien o bien en servicios, así como un 60,4 por ciento en seguridad y convivencia y un 62,7 por ciento en limpieza en zonas turísticas. En apartamentos turísticos es un 35,8 por ciento el que da muy bien o bien.

PRINCIPAL ATRACTIVO TURÍSTICO

Por otro lado, sobre cuál es el principal atractivo turístico de la ciudad de València, el 25 por ciento de los entrevistados señala que lo es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el 20,3 por ciento que lo es el Paseo Marítimo y las playas, el 18,4 por ciento que lo son el centro histórico, los monumentos y el patrimonio histórico, y el 16,3 por ciento que es el clima.

Asimismo, en este apartado, un 7,1 por ciento de los valencianos opina que el principal atractivo son las Fallas, el 3,9 por ciento la gastronomía, el 2,2 por ciento toda la ciudad en general y el 1,6 por ciento los Jardines del Turia y las zonas verdes. Además, un 1,2 por ciento estima que el principal reclamo turístico de València es su gente, un 1 por ciento que son las zonas de ocio y un 0,8 por ciento que lo es el ser "una ciudad barata".

A estos se suman un 0,7 por ciento que piensa que el principal atractivo de la capital valenciana es su oferta cultural, un 0,6 por ciento que lo es Bioparc y un 0,5 por ciento la Albufera y El Saler.

"NO HAY TURISMOFOBIA"

Carlos Galiana ha manifestado que estos datos indican que en València "no hay turismofobia" y ha valorado que un 92,5 por ciento de los encuestados considera que el turismo es beneficioso para la ciudad. "Los datos de turismo son muy positivos", ha dicho, a la vez que ha valorado la opinión que se tiene de la gestión que hace el Ayuntamiento de esta actividad.

Por su parte, la concejala de Turismo, Sandra Gómez, ha indicado, según ha informado el consistorio en un comunicado, que los datos del Infobarómetro respecto al turismo "confirman que València es una ciudad abierta, diversa y hospitalaria que acoge a todas las personas que quieren venir a disfrutarla".

La edil ha coincidido con Galiana en subrayar "la valoración muy positiva respecto a los servicios que gestionamos desde el Ayuntamiento", como las oficinas de información turística o la tourist card, y ha señalado que el objetivo de la gestión en esta materia es "hacer de València un destino sostenible, amable e integrado en nuestro entorno" como "perciben los ciudadanos".