Colomer rechaza la tasa turística y espera que durante la tramitación se pueda "rebobinar"

Admite que al sector le ha quedado "mal sabor de boca" por la marcha de la America's Cup a Barcelona

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha vuelto a mostrar su rechazo a la implantación de la tasa turística que proponen los grupos parlamentarios del Botànic --PSPV, Compromís y Unides Podem-- y asegura que "abraza la esperanza" de que durante la tramitación parlamentaria se pueda "rebobinar". "Rectificar es de sabios y de demócratas".

Así lo ha aseverado Colomer, en una entrevista en 99.9 Plaza Radio que recoge Europa Press, en la que se ha referido a la propuesta de la tasa turística, que podrán aplicar los ayuntamientos cuando pase un año de moratoria desde su aprobación. Tendrá un coste según la categoría del establecimiento y los consistorios podrán establecer dos tramos anuales para su aplicación según la temporada.

Al respecto, Colomer ha dejado claro que no está entre dos mares --por el hecho de ser socialista y su cargo al frente de Turismo-- sino que se encuentra "en el mar del sector, con una convicción de que no toca la tasa, siempre respetando a los que piensen lo contrario y crean que es importante".

"A mi modo de ver no lo es, al contrario", ha expresado el secretario autonómico, que ha criticado el contexto de la propuesta, "en plena sexta ola, con la inflación y cuando el sector no se ha reconstruido". "Después de dos años de sufrimiento y de pérdidas, sinceramente, esta no puede ser la respuesta institucional a un sector como el del turismo", ha apostillado.

"Creo que no es el mejor de los momentos en absoluto --ha insistido--. La tasa tiene un recorrido y en los preliminares de la ley volverá a haber un episodio de participación y escucha, espero que activa, porque esto no ha sucedido".

Para Colomer, comparar la situación de la Comunitat con la de otros destinos con tasa al turismo, como Ámsterdam o Roma, "no es un argumento impecable", puesto que esas ciudades tienen "una capacidad de reclamo, unos atributos y una dinámica que poco tienen que ver con algunos de nuestros destinos, que han de pelear el precio".

"FRENTE PARLAMENTARIO"

Por otro lado, ha desvinculado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de esta cuestión y ha subrayado que este es "hipersensible con el sector". Así pues, ha enmarcado la iniciativa en un "frente parlamentario" y en los compromisos en este ámbito, como los aprobar los presupuestos de 2022.

A Colomer se le ha preguntado también si cree que se ha perdido una oportunidad al no hacer que València vuelva a acoger la America's Cup, que finalmente viajará a Barcelona.

El responsable de Turismo del Consell ha instado a no alargar durante mucho tiempo este debate, pero ha reconocido que al sector "le ha quedado mal sabor de boca".

Colomer, que ha precisado que su departamento no ha participado de las conversaciones sobre el evento, ha agregado: "Me perturba sobremanera la sensación que le ha quedado al empresariado; hay una sensación de que no hemos apurado al máximo, quien fuere, la aproximación empírica a las cifras en torno al retorno económico".