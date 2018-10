Nace un espacio interactivo para que "València se conozca como la ciudad del Santo Grial"

Publicado 24/10/2018 16:24:04 CET

El corazón de València cuenta con un nuevo centro expositivo e interactivo, el Aula Grial, que nace con la vocación de hacer que la capital del Turia "se conozca como la ciudad del Santo Grial", un espacio donde explicar a los ciudadanos y visitantes que el cáliz de la Catedral pudo estar en la mesa de la Última Cena.

Así lo ha explicado este miércoles la directora de contenidos de Aula Grial, la escritora Alicia Palazón, que ha presentado este museo de iniciativa privada junto al canónigo celador del Santo Grial, Juan Mighuel Díaz Rodelas; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el director de la Fundación Turismo Valencia, Antonio Bernabé.

Palazón ha lamentado que existe un "gran desconocimiento entre los propios valencianos" acerca del Cáliz, porque, por ejemplo, "muchos todavía no saben que la verdadera reliquia es la parte superior". Ante esta situación, el Aula Grial ha abierto sus puertas para divulgar "de forma lo más amena y cercana posible", en un "lugar donde se pueda interactuar" y aprender "con los cinco sentidos".

Ubicado en la calle Cabillers, el espacio ofrece un recorrido desde Jerusalén hasta València en el que los visitantes pueden descubrir la historia del cáliz, quiénes fueron los templarios o qué otras reliquias "de interés" existen en el mundo, como la Sábana Santa, el Pañolón de Oviedo, la Lanza de Longinos o la Corona de Espinas. Todo ello a través de juegos, documentales, tabletas o incluso disfraces.

De esta forma, el centro de interpretación concentra 2.000 años de historia y permite experimentar, ya que se pueden probar alimentos de la época, oler especias o vestir un hábito benedictino, unas actividades dirigidas a todos los públicos.

"LA CIUDAD DEL SANTO CÁLIZ"

"Nos hemos empeñado en que cuando suene el nombre de València se identifique con el Santo Cáliz", ha subrayado Alicia Palazón, que ha resaltado el valor de esta pieza desde las "muchas formas de verla", la religiosa, la artística o la histórica.

En la misma línea, el celador de la reliquia ha destacado que "València no se conoce como la ciudad del Santo Cáliz y lo es", algo que se debe "dar a conocer por intereses culturales, económicos y espirituales". No obstante, ha puntualizado que el Aula Grial "no sustituye a la visita" del "precioso relicario" de la Seo.

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo se ha referido a la Ruta del Grial, un recorrido histórico que abarca 18 municipios de la Comunitat hasta desembocar en la Catedral de València y la reliquia, "de enorme dimensión espiritual pero también turística", porque "ayuda a movilizar la economía".

TURISMO EXPERIENCIAL

Francesc Colomer ha remarcado que debe potenciarse el Grial "desde el respeto y la convicción" de su potencial. "¿Cuántas ciudades pueden decir que tienen la reliquia más importante del cristianismo"?", ha planteado.

Además, ha puesto en valor que el Aula Grial se enmarca en la "importancia del turismo experiencial", en ofrecer una "inmersión" a los visitantes. "El turismo es el viaje" y "los peregrinos están buscando belleza".

"Cuando regresas a casa, has mejorado como persona", ha asegurado, antes de añadir que el Santo Grial "permite también un viaje hacia el interior", porque se "puede creer o no creer, pero aporta espiritualidad al territorio". "Es un viaje hacia el centímetro cero de nuestro corazón, un plus para venir a València", ha agregado.

Del mismo modo, Antonio Bernabé ha agradecido esta iniciativa con el "objetivo de asociar València con el Santo Grial". Según ha explicado, los touroperadores de viajes, incluso en el "sector vinculado al turismo religioso", tienen un "desconocimiento enorme" de que València es "sede del Santo Grial" y de que el Vaticano en 2014 le dio el "privilegio de celebrar el Año Jubilar".

El Cáliz es una "oportunidad absolutamente extraordinaria" y "hay que saberla aprovechar, por lo que la creación del Aula Grial es un "paso importantísimo". "Lo necesitábamos para que se comprenda en toda su dimensión lo que representa el Santo Cáliz", que "tanta universalidad tiene".

La exposición también cuenta con un espacio reservado a las costumbres y tradiciones valencianas, conocido como 'Aula Valencia'. El objetivo, tanto de ese espacio como del Aula Grial, es ser visibilizar la historia del Santo Cáliz como los cimientos de la propia ciudad.