La primera edición virtual de la Fira de les Comarques registra 12.000 visitas y 162 reuniones profesionales

El portal digital www.firacomarques.com seguirá disponible al público general de cara a otoño, y especialmente, el puente del 9 d'Octubre

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 12.000 visitas de público general y un total de 162 encuentros profesionales entre empresas de producto turístico de la provincia de València y agentes de viajes es el balance inicial de la primera edición virtual de la Fira de les Comarques, organizada del 18 al 20 de septiembre por el Patronato de Turismo de València y marca turística, València Turisme.

Una edición especial del certamen que en los últimos años se ha celebrado en la Plaza de Toros de València, pero que València Turisme decidió trasladar al formato on line en la actual coyuntura sanitaria "para incentivar el consumo turístico en la provincia y colaborar en la recuperación del sector en nuestro territorio", ha explicado el diputado de Turismo, Jordi Mayor, en la presentación del certamen.

"El balance es positivo y nos demuestra que a pesar de las circunstancias sanitarias que nos obligaron a suspender la feria en primavera, el esfuerzo por seguir trabajando en beneficio del sector ha valido la pena, tanto para llegar al público general como al profesional, pues se ha generado mucho movimiento y conexiones entre todas las partes", ha subrayado Mayor.

El portal www.firacomarques.com permanecerá activo y disponible para consultar y planificar experiencias turísticas para el público general de cara a la temporada de otoño y, especialmente, el próximo puente del 9 d'Octubre.

"Pensamos que puede ser una herramienta muy útil para el ciudadano y las empresas y entidades dedicadas al turismo en nuestro territorio, además de una forma de aprovechar aún más el trabajo realizado en el certamen", explica en un comunicado.

Además, el portal turístico de la provincia, www.valenciaturisme.org, también acabará integrando todos los contenidos generados en la plataforma de la feria, tanto de destinos como de empresas.

Los espacios más vistos en la plataforma virtual durante la celebración del certamen han sido los dedicados a los destinos (municipios y mancomunidades) y el espacio de trabajo para profesionales (agencias de viajes).

NUEVOS ENCUENTROS EMPRESARIALES

En este último apartado, desarrollado en colaboración con la Confederación Empresarial de Agencias de Viajes (CEAV), destaca la conexión, gracias a la plataforma, de muchas empresas participantes vía empresario-empresario por primera vez y no sólo según el modelo tradicional empresario-público final.

La Fira de les Comarques 2020 ha posibilitado la celebración de 162 reuniones entre agentes de viajes, empresas de producto turístico y destinos durante tres días, según el sistema 'one to one'. En estas acciones se inscribieron 45 expositores o empresas de productos y experiencias turísticas de la provincia.

Asimismo, la plataforma ha registrado más de 9.000 visitas a páginas en el apartado dedicado a profesionales, de las cuales el 85 por ciento fueron realizadas desde un ordenador y el resto desde un dispositivo móvil.

La estrategia de acciones dirigidas al público profesional se completó con la celebración de nueve reuniones en directo con destinos agrupados por comarcas, encuentros que contaron con la participación de una media de 14 agentes de viajes.

Los destinos participantes agrupados fueron la Serranía y el Rincón de Ademuz; Requena-Utiel y la Hoya de Buñol-Chiva; l'Horta; la Ribera Alta; la Costera-la canal de Navarrés; la Vall d'Albaida: el Camp de Túria; la Safor; y el Camp de Morvedre.

REDES SOCIALES

La celebración de la primera Fira de les Comarques virtual se ha reforzado con una campaña en redes sociales del 15 al 20 de septiembre, en el ámbito de toda la Comunitat Valenciana, tanto en Facebook como en Instagram, cuyo alcance ha sido de un total de 666.523 personas y 727.062 impresiones, que han generado más de 3.600 visitas.