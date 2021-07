Grant Thornton.- Agenda Informativa de Europa Press para el 8 de julio ( 2 )

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este jueves, 8 de julio, por EUROPA PRESS agrupadas en la sección de Economía-Laboral:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura las jornadas "Fondos Europeos: tiempo para la acción", organizadas por Grant Thornton. A las 11.00 horas interviene el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y a las 14.00 horas clausura las jornadas José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Auditorio de Grant Thornton. Paseo de la Castellana 81 o por streaming.

-- 09.00 horas: La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, participa en NEF Online. Por Microsoft Teams.

-- 09.30 horas: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, debate con el presidente de DigitalEs, Eduardo Serra, en la segunda sesión del DigitalEs summit. Posteriormente, interviene el consejero delegado de Orange España, Jean François Fallacher. https://www.digitalessummit.es/registro_798740408.html.

-- 10.00 horas: El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, participa en una mesa sobre infraestructuras digitales en el Digitales Summit junto al consejero delegado de Telxius, Mario Martín, el consejero delegado de Hispast, Miguel Ángel Panduro, y el viceconsejero delegado de Cellnex, Àlex Mestre, entre otros. Posteriormente (11:30 horas), el consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, dará un discurso. https://www.digitalessummit.es/registro_798740408.html.

-- 10.00 horas: En Online, Toni Roldán, director de Esade EcPol, presenta en rueda de prensa las principales conclusiones del último Informe Económico y Financiero de Esade, elaborado con la colaboración de Banco Sabadell. En ella, y responsable del informe, hará un breve repaso a la coyuntura macroeconómica tanto nacional como internacional y avanzará las previsiones de Esade para los próximos seis meses en cuanto a recuperación, oportunidades y riesgos.

-- 10.00 horas: En Online, Lyxor AM organiza un encuentro sobre el mercado de bonos verdes y sus perspectivas específicas en el segmento soberano.

-- 10.00 horas: En Online, el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, pronunciará una conferencia sobre "El papel del ICO en la recuperación" organizada por el Consejo General de Economistas. .

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Agriculutra, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con representantes de Cepesca. Sede del Minsiterio, Paseo Infanta ISabel, 1.

-- 10.30 horas: La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en el evento 'Vision and values: The future of the Eurozone in a Changing World', organizado por Institute of International & European Affairs (IIEA).

-- 11.00 horas: En Online, BlackRock organiza un encuentro para analizar las previsiones económicas para la segunda mitad de 2021. En el evento estará presente el responsable del Negocio Institucional de BlackRock para España, Manuel Gutiérrez-Mellado.

-- 12.30 horas: En Madrid, Foro Aege 'El reto de la descarbonización de la industria electrointensiva'. Inaugura Sara Aagesen secretaria de Estado de Energía. Participan Bernardo Velázquez, presidente de UNESID; y Carles Navarro, presidente de FEIQUE.

-- 12.30 horas: El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, clausura la segunda jornada del Digitales summit. https://www.digitalessummit.es/registro_798740408.html.

-- 13.00 horas: En Madrid, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, presenta la red de ciudades atractivas para la inversión 'Invest In Cities'. Podrá seguirse por YouTube.

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura la IV edición del "Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo" de Cajamar, al finalizar el ministro hará declaraciones a los medios. Auditorio Casa del Lector de Matadero Madrid, Paseo de la Chopera, 11. También se podrá seguir en directo, a través del siguiente enlace: https://plataformatierraes.zoom.us/j/99289074148pwd=d2VIQTBG....