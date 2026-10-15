Abre mañana la muestra fotográfica 'Solera. Al compás de Metro', fusión de flamenco y enclaves históricos del suburbano

Archivo - Logotipo del Metro de Madrid, a 20 de diciembre de 2025, en Madrid (España).El logotipo actual de Metro de Madrid es un rombo rojo inclinado, con un rectángulo azul en su interior y la palabra “Metro” en letras blancas, sobre un fondo blanco. El - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El museo de Trenes Clásicos de la estación de Metro de Chamartín acoge desde este viernes día 16 la exposición fotográfica 'Solera. Al compás de Metro', una muestra que fusiona el patrimonio industrial del suburbano madrileño con el arte flamenco.

Enmarcada en la XXI edición del festival Suma Flamenca, organizado por el Ejecutivo regional, la muestra reúne 104 fotografías a color y en gran formato de destacados artistas del flamenco como La Lupi, Eduardo Guerrero y La Moneta, captadas por el fotógrafo Javier Enrique Fernández.

El grueso son bailaores, pero también aparecen cantaores y músicos flamencos. Las instantáneas se han tomado en enclaves icónicos del centenario suburbano, como trenes, subestaciones eléctricas, estaciones y vestíbulos, elementos que conforman un patrimonio arquitectónico e histórico singular, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

A través de la mirada de Javier Enrique Fernández, estos escenarios, estrechamente ligados a la memoria colectiva de Madrid, adquieren una nueva dimensión artística. Así, la sensibilidad del fotógrafo para captar el gesto, el movimiento, la luz y la emoción permite trasladar el duende del flamenco a cada imagen, al tiempo que pone en valor la riqueza arquitectónica y patrimonial de Metro de Madrid.

Durante el acto de presentación que ha tenido lugar este jueves, en el que han participado una amplia representación de los artistas fotografiados, se ha recreado la esencia de un tablao flamenco espontáneo, con intervenciones de cante, baile, guitarra y violín que ha culminado con los artistas compartiendo escenario en una fiesta por bulerías.

La iniciativa, que forma parte del Plan Cultura de Metro de Madrid, trata de unir arte, memoria y cultura para crear "una experiencia visual y emocional que va más allá del escenario y del tiempo".

La entrada es gratuita, previa reserva a través de la página web https://museosmetromadrid.es/. El horario de visita es los viernes, de 16 a 20 horas; los sábados, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas; y los domingos, de 10 a 14 horas.