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MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

BME, el gestor de la Bolsa española perteneciente al grupo SIX, buscará incentivar el año que viene las salidas a Bolsa entre empresas consolidadas, donde se incluyen empresas familiares, de tamaño mediano y firmas de alto crecimiento.

Este es el objetivo del programa IPO Academy, que BME ha anunciado esta misma semana, emulando otros similares que SIX ha impulsado en Suiza o Reino Unido.

El programa está pensado para consejeros delegados y otros ejecutivos de primera línea. Se trata de un programa formativo de unos seis meses que arrancará en mayo de 2027. En esta primera edición se espera reunir a entre 10 y 15 empresas, según ha explicado la directora de Mercados Primarios de BME, Susana de Antonio, en una entrevista con Europa Press.

"El foco evidentemente son empresas familiares, en crecimiento o empresas que están consolidadas y tiene un 'track record'", ha explicado de Antonio.

Las empresas familiares son "objetivos claros" para este programa. Uno de los principales problemas que se encuentra BME para atraer empresas es que muchas firmas no se plantean salir a Bolsa porque piensan erróneamente que son muy pequeñas o porque no conocen el BME Growth.

De Antonio ha explicado que este programa, y la posibilidad de cotizar, puede ser algo más beneficioso para las empresas que abrir su capital a algún fondo de capital riesgo, que tienen un plazo para cerrar sus inversiones y esto puede generar una desalineación de intereses. "La salida a Bolsa te permite crecer pero siendo independiente", ha indicado.

El nuevo programa de BME aspira a ser mucho más directo que el Entorno Pre Mercado, que es un formato de aprendizaje que tiene la Bolsa en el que las empresas pueden estar durante años y donde recalan firmas de menor tamaño. Muchas veces, su objetivo es más un 'listing' técnico porque no necesitan tanto levantar financiación.

"Este programa lo queremos enfocar más hacia un modelo de empresas que buscan hacer una salida a Bolsa (...). Por eso estamos involucrando a bancos de inversión, despachos de abogados, agencia de comunicación o 'Big Four', que son los que ayudan en el proceso", ha afirmado Antonio.

Además, el objetivo de BME es atraer a empresas con distintas sensibilidades, desde empresas que necesiten levantar poca financiación y cuyo punto de partida pueda ser el BME Growth hasta empresas que directamente se lancen a cotizar al Mercado Continuo.

En IPO Academy, Banco Santander, BBVA, Alantra, Cuatrecasas, Kreab, Renta 4 y Uría Menéndez aportarán formación a las empresas participantes. A nivel institucional, se contará con el apoyo de Endeavor, EsTech y Spaincap.

La iniciativa se enmarca en un programa de SIX que aspira a impulsar la visibilidad y crecimiento de empresas de pequeña y mediana capitalización.

Como parte de él, el gestor ha lanzado el índice SIX European Growth Index, formado por 31 empresas que cotizan en los mercados de SIX en Suiza, España o Reino Unido, con capitalizaciones de entre 100 y 1.000 millones de euros. Entre ellas se han incluido en un inicio las españolas Amper, Azkoyen, ByteTravel, Clínica Babiera, Ebro EV Motors, eDreams Odigeo, GAM, San José, Izertis, Reig Jofre, Oryzon Genomics, Renta 4, Squirrel Media, TSK, Natac y Vytrus Biotech.