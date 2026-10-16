Corporate y M&A.- Meritxell Neddermann mezcla tradición académica y electrónica en su disco 'Classic Electro Drama'

Portada de 'Classic Electro Drama', de Meritxell Neddermann. - MERITXELL NEDDERMANN

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Meritxell Neddermann ha publicado este viernes su disco 'Classic Electro Drama', una fusión sinfónica entre la tradición académica y la vanguardia electrónica.

El trabajo une armonías clásicas, sintetizadores analógicos y una lírica "de alta intensidad emocional", informa la artista en un comunicado.

'Classic' es la base estructural y académica de la artista; 'Electro' representa su pasión por el diseño sonoro y las texturas, y 'Drama' es el alma "lírica, visceral y emocional" del álbum.

El imaginario parte de referencias de la alta cultura y la fantasía literaria tanto como de la introspección, con referentes que van de Ursula K. Le Guin y William Shakespeare a Muzio Clementi o Claude Debussy.

Neddermann presentará el proyecto en directo en la sala Utopia 46 de Barcelona el 24 de octubre, y hará lo propio también en Toulouse (Francia), Lleida, Girona, Figueres (Girona) y Madrid.