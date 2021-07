Corporate y M&A.- Termina el plazo de aceptación de la OPA de MásMóvil a Euskaltel con optimismo en el mercado

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plazo para aceptar los 11 euros por acción ofrecidos por MásMóvil a todos los accionistas de Euskaltel por su participación en el operador vasco ha concluido este viernes a cierre del mercado, con lo que solo queda esperar unos días a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publique unas cifras de aceptación que son aguardadas con optimismo por el mercado.

Para que la operación sea un éxito, MásMóvil necesita aglutinar un 75% de aceptación, del que ya se ha garantizado un 57,8% gracias a los accionistas que se sabe que han acudido a la OPA (Zegona, Kutxabank, Corporación Financiera Alba y Abanca).

"No vemos ningún riesgo de que no salga adelante", resume a Europa Press el analista de Renta 4, Iván San Felix.

Cabe recordar que la OPA lanzada el año pasado por Cinven, KKR y Providence sobre MásMóvil salió al mercado únicamente con acuerdos por el 20% del capital social del operador y terminó haciéndose con más del 80%.

El cuarto operador del mercado español aspira a hacerse con el 100% de Euskaltel por más de 1.965 millones de euros para consolidarse en su posición y acercarse a los 'tres grandes' (Telefónica, Orange y Vodafone).

LOS ACCIONISTAS DE EUSKALTEL

En el accionariado del operador vasco se han producido numerosos movimientos desde el anuncio de la OPA, y por encima del 5% del capital figuran numerosos inversores como el neerlandés NN con el 6,89%, el fondo estadounidense Magnetar, que controla el 6,6%, y JP Morgan, que tiene el 5,6%.

Con participaciones menores están presentes Syquant, que lleva semanas escalando posiciones y tiene el 4,28% de Euskaltel, Ciam (3,3%), Norgesbank (1,6%), DWS (1,1%) y Citigroup (1%).

De que algunos de estos inversores acudan a la OPA dependerá el éxito final del movimiento de MásMóvil.

EL GRUPO RESULTANTE

El grupo resultante tendrá capacidad de ingresar 2.700 millones de euros anuales y sumará 14 millones de líneas entre todas sus marcas y gozará de una importante cuota de mercado en el norte peninsular. Asimismo, su huella de fibra será de 26 millones de hogares.

En el primer trimestre, la suma de la facturación de ambas compañías habría ascendido a más de 700 millones de euros. Además, ambos grupos han sido un jugador destacado en la portabilidad con ganancias netas en lo que va de año.

MásMóvil aún no ha presentado sus cuentas del segundo trimestre al no tener la obligación de hacerlo por no estar cotizada, pero Euskaltel, si bien ha declarado pérdidas por la depreciación de la red de cable, ha mejorado sus ingresos en un 1,5% con un fuerte crecimiento en clientes.