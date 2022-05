Unicaja Banco realiza este fin de semana la integración tecnológica y operativa tras la fusión con Liberbank

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Banco ha anunciado este lunes que llevará a cabo a lo largo del próximo fin de semana la integración tecnológica y operativa de Liberbank en Unicaja Banco, un proceso que está previsto que comience a partir de las 15.00 horas del viernes 20 y que culmine el lunes 23 de mayo.

Se trata de trabajos que "permitirán la integración plena desde el punto de vista tecnológico, comercial y operativo, dando como resultado una plataforma tecnológica unificada más potente, eficaz, con mayores capacidades y estándares de seguridad y calidad en todos los centros y canales de atención de Unicaja Banco", ha sostenido a través de un comunicado la entidad.

Asimismo, ha apuntado que una vez materializada la integración de los sistemas, la entidad operará "plenamente" como un único banco bajo una misma plataforma de distribución, que permitirá la unificación de los sistemas para acceder a un catálogo homogéneo y reforzado de productos y servicios, así como a la atención y funcionalidades de todos los canales de distribución, tales como oficinas, cajeros automáticos, banca digital --web y aplicación móvil-- o banca telefónica, entre otros.

La integración se llevará a cabo "con la máxima seguridad, protegiendo los datos y posiciones de los clientes procedentes de Liberbank objeto de esta actuación, y teniendo como uno de sus principales objetivos evitar el impacto en los clientes, que no tendrán que realizar ninguna gestión especial para adaptar sus productos a la nueva plataforma", ha enfatizado la nota de prensa.

Una vez concluida la integración tecnológica, la banca digital origen Liberbank a través de web quedará redirigida automáticamente a la página web de Unicaja Banco --www.unicajabanco.es--. Además, los clientes procedentes de Liberbank podrán acceder a ella o descargarse la aplicación móvil de banca digital de Unicaja Banco, utilizando las mismas claves de acceso que tenían hasta el momento. "Este proceso no afectará a los clientes procedentes de Unicaja Banco", ha asegurado.

INFORMACIÓN FACILITADA A LOS CLIENTES

Por otro lado, la entidad ha destacado que los clientes de origen Liberbank "cuentan con la información necesaria sobre el proceso, facilitada previamente por Unicaja Banco, a través de los canales habituales y complementada mediante mecanismos como respuestas a preguntas frecuentes sobre cortes operativos temporales de algunas funcionalidades y servicios, que serán restablecidos en el menor espacio de tiempo posible".

Estas interrupciones, ha insistido, "no afectarán a los clientes procedentes de Unicaja Banco, que podrán continuar operando con normalidad. Tampoco afectarán a los clientes de otras entidades que operen en cualquier cajero de Unicaja Banco". En este sentido ha señalado que en cuanto a las principales operativas que podrían verse afectadas por estas interrupciones temporales a los clientes de procedencia Liberbank durante el fin de semana, se encuentran por ejemplo la banca digital de Liberbank --web y app--, que "dejará de estar operativa a partir de las 15,00 horas de este viernes". Una vez finalizada la integración, se podrá volver a operar, ya en los canales online de Unicaja Banco, a través de la web www.unicajabanco.es o descargándose la aplicación móvil de banca digital de Unicaja Banco, utilizando las mismas claves de acceso que hasta el momento.

También, respecto de Bizum y transferencias inmediatas, dejarán de estar disponibles en la banca digital origen Liberbank desde el jueves 19, a las 15,00 horas. No obstante, podrá volver a ser utilizado con normalidad en la banca digital de Unicaja Banco tras finalizar la integración tecnológica.

En cuanto a los cajeros, la entidad ha apuntado que los clientes procedentes de Liberbank podrán seguir disponiendo de efectivo con normalidad, "pero los saldos y movimientos actualizados no se verán en la cuenta hasta que concluya la integración". Igual ocurrirá con las tarjetas, dado que los clientes podrán retirar efectivo y hacer pagos en comercios o a través de Internet, pero los saldos no se verán actualizados hasta que termine la integración. Esta última no obligará a realizar un cambio en las tarjetas Liberbank ni en su numeración o PIN. Se podrán seguir utilizando hasta que caduquen, renovándose automáticamente con la imagen de Unicaja Banco, ha precisado el comunicado.

Los productos contratados con Liberbank cambiarán automáticamente de numeración asignada, sin que el cliente deba realizar ninguna actuación adicional, incluidas las domiciliaciones que continuarán funcionando como hasta ahora.

En el caso de los pagos de las pensiones de los clientes procedentes de Liberbank, tal y como venía realizándose, su importe sigue anticipándose sin coste hasta tres días hábiles antes de su abono oficial por la Seguridad Social. Aunque el cliente no vea en la cuenta el abono de la pensión hasta el último día hábil del mes, podrá realizar de forma gratuita reintegros en efectivo en cajeros y ventanilla de oficina, pagos con tarjeta, cargar cuotas de préstamos y transferencias, además de abonar recibos domiciliados hasta el importe total de la pensión.

PLATAFORMA UNIFICADA MÁS POTENTE Y EFICAZ

Unicabaja Banco ha remarcado que este proceso de integración tecnológica y operativa es "un hito natural" con el que culmina el proceso de fusión con Liberbank materializado el pasado 30 de julio, y que "supone la generación de sinergias y creación de valor para clientes y accionistas". Además, permite a la entidad contar con una plataforma unificada más potente y eficaz, con las mejores prácticas y con estándares reforzados de seguridad, potenciando, de este modo, su estrategia comercial y de transformación digital.

Unicaja Banco es entidad de referencia en seis Comunidades Autónomas, donde mantiene más de 1.200 oficinas, más de 2.600 cajeros automáticos, y más de 4 millones de clientes. Está presente en el 80% del territorio nacional, manteniendo su condición como entidad de referencia en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, además de estar presente en otros mercados como Madrid, Ceuta y Melilla, donde mantiene una tradicional presencia.