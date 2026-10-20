La XXIII edición del 'Bernaola Zikloa' presenta una propuesta diversa en Vitoria de 16 conciertos de octubre a febrero

Presentación del 'Bernaola Zikloa' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIII edición del 'Bernaola Zikloa' presenta una propuesta de 16 conciertos en Vitoria-Gasteiz que "invitan a explorar los sonidos del presente", del 25 de octubre hasta el 28 de febrero, para "fusionar la arquitectura con la vanguardia musical".

En Vitoria-Gasteiz habrá actuaciones en el Antiguo Depósito de Aguas de Montehermoso, Izaskun Arrue Kulturunea, el Conservatorio de Música Jesús Guridi y la sala Jimmy Jazz. Todas las actuaciones serán gratuitas, pero para las actuaciones de Montehermoso es necesaria invitación.

Este ciclo internacional de música contemporánea, que se ha presentado este martes en rueda de prensa, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el impulso de Fundación Vital.

"'Bernaola Zikloa' es un punto de encuentro para amantes de la música contemporánea, una plataforma para la innovación, un espacio que invita a reflexionar y que nos acerca a estilos musicales y artistas que nos sorprenderán y deleitarán a partes iguales", ha asegurado Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación.

Según ha destacado, el programa ofrece "una oportunidad inigualable para descubrir a compositores y artistas de renombre, así como a las nuevas voces de la creación contemporánea".

Los conciertos se inician el 25 de octubre, a las 12.00 horas, con 'The half moon'; el 31 de octubre, a las 19.30 horas, con Trio Magadis; y el 7 de noviembre, a la misma hora, con Ensemble Kuraia en el Conservatorio de Música Jesús Guridi.

Posteriormente, el 19 de noviembre, a las 19.00 horas, actuará Oktoecho en el Conservatorio Superior de Música de Navarra y el 20 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Antiguo Depósito de Aguas de Montehermoso.

Un días después, el 21 de noviembre, a las 19.30 horas, Akusma tocará en el Antiguo Depósito de Aguas de Montehermoso; el 29 de noviembre, a la misma hora, Stone Danzalava llevará a cabo su encuentro X aniversario en la sala Jimmy Jazz; y el 1 de diciembre, también a las 19.30 horas, Guridi Garaikidea actuará en el Conservatorio de Música Jesús Guridi.

NUEVAS CITAS

La programación continúa el 8 de diciembre, a las 13.00 horas, con Dzast Ahotsak en Andra Mari Aretoa (Araia); el 10 de enero, a las 19.30 horas, con Dzast Ahotsak en el Antiguo Depósito de Aguas de Montehermoso; y el 16 de enero, a la misma hora, actuará Ensemble Sinkro en el Conservatorio de Música Jesús Guridi.

Ya el 17 de enero, a las 19.30 horas, Sonografia Irudipena tocará en Izaskun Arrue Kulturgunea; el 18 de enero, a la misma hora, será Ensemble Sinkro quien actúe en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga (Bilbao); y el 24 de enero, Punchclock hará lo propio en la sala Jimmy Jazz.

Por último, el 13 de febrero (19.30 horas) tocará Carlota Cáceres en el Conservatorio de Música Jesús Guridi y el 28 de febrero (19.30 horas), Trio Zukan en Izaskun Arrue Kulturgunea.