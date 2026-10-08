La 71 Seminci reúne el talento y diversidad de la producción de CyL con ocho películas vinculadas a la Comunidad - SEMINCI

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) reunirá el talento y diversidad de la producción cinematográfica de Castilla y León con la proyección de ocho películas vinculadas a la Comunidad a través de sus cineastas, historias, rodajes o producción.

La selección reúne dos largometrajes en Castilla y León en Largo, cinco cortometrajes de la sección competitiva Castilla y León en Corto, el proyecto ganador de la pasada edición de Seminci Factory-Valladolid Film Commission y una nueva edición del programa Quercus.

Ficción, animación, documental y experimentación visual conviven en una programación que reúne historias ambientadas en la comunidad y trabajos rodados en distintas ciudades de Castilla y León.

Entre las seleccionadas figuran 'La conversación que nunca tuvimos', de Cristina Urgel, nominada al Goya al Mejor Cortometraje Documental, y 'Under the Lake', de Juan Carlos Mostaza, estrenada mundialmente en el Festival de Tribeca de Nueva York.

'Octurno o el sueño de Javier Molina', de Arantxa Vela Buendía, se acerca a la figura del actor y director puertorriqueño, codirector desde 2023 de la mítica escuela Actors Studio de Nueva York, a través del proceso de creación de Panorama desde el puente, adaptación de la obra de Arthur Miller dirigida por Molina y estrenada en el Teatro Calderón de Valladolid en enero de 2026.

El documental acompaña los ensayos y la preparación de la obra hasta su estreno y observa el trabajo con los actores en la primera producción teatral que el prestigioso intérprete y director realiza en Europa.

Una historia familiar sirve de origen a 'La conversación que nunca tuvimos', de Cristina Urgel, documental construido a partir de la voz de su abuela, que recuerda su vida como madre soltera en un pequeño pueblo de Soria y la conversación con su hija que nunca llegó a producirse.

Urgel parte de su cortometraje del mismo título, nominado al Goya, para abordar desde el largometraje el estigma social que acompañó a aquella mujer y la historia de una niña cuya llegada al mundo no fue celebrada.

CASTILLA Y LEÓN EN CORTO

La sección competitiva Castilla y León en Corto reúne cinco trabajos: 'Los rapaces', de Julu Martínez; 'Under the Lake', de Juan Carlos Mostaza; 'Camila', de Ramón Sánchez; 'Nadie', de Karu Borge; y 'Cómo atrapar el sol', de María Blázquez.

Un verano entre Torre del Bierzo y Sueros de Cepeda es el escenario de 'Los rapaces', de Julu Martínez, una ficción sobre un joven que trabaja en el taller familiar y una muchacha que evita pasar los veranos en su pueblo, cuyo encuentro se produce mientras ambos se bañan en un pantano.

El vallisoletano Juan Carlos Mostaza, nominado al Goya al mejor corto de animación en 2007 por 'Broken Wire', se adentra de nuevo en este género con 'Under the Lake', protagonizada por personajes de alambre sin rostro.

Un hombre que vive con su hijo junto a un lago y un extraño que llega gravemente herido hasta la orilla protagonizan una historia en la que el niño decide rescatarlo. El cortometraje tuvo su estreno mundial en Tribeca, dentro del programa de cortos de animación comisariado por Whoopi Goldberg.

Rodado en Burgos, 'Camila', de Ramón Sánchez, parte de un hecho real para acercarse a una joven de 19 años, hija de inmigrantes dominicanos, que trabaja en una zapatería y juega al voleibol en un equipo de primera división. El cortometraje aborda la identidad, la familia, la presión social y la integración de los inmigrantes de segunda generación.

Antonio Resines protagoniza 'Nadie', de Karu Borge, a partir de una historia del escritor vallisoletano Guillermo Delgado. Rodado en Valladolid, el cortometraje plantea una reflexión sobre la soledad, la culpa asociada al privilegio y la invisibilidad urbana a través de un personaje convencido de que debe ayudar a los demás, aunque no siempre encuentre las formas adecuadas de hacerlo.

La ficción y el material de archivo se encuentran en 'Cómo atrapar el sol', de María Blázquez. Vivi, fascinada por todo lo que brilla, conoce a Rayo, un fotógrafo incapaz de apagar el flash de su cámara.

El collage de rostros y cuerpos que Blázquez incorpora a la ficción sirve para construir una historia sobre el amor, lo intangible y la influencia de la mirada de los demás, ha detallado el festival a través de un comunicado recogido por Europa Press.

SEMINCI FACTORY

El proyecto ganador de la edición 2025 de Seminci Factory-Valladolid Film Commission llega ahora al Festival convertido en película.

Se trata de 'Los caminos del deseo', de Roco Gómez Magaña, un cortometraje que combina artes plásticas y audiovisuales mediante técnicas de animación analógica como la rotoscopia, la cianotipia, la intervención de película y el stop motion.

La programación vinculada a Castilla y León se completará con el estreno del cortometraje 'Ensayo de persona', realizado por la alumna del Máster de Cine de la UVA Yanina Franco Quiroga, y la sesión de Quercus Work in Progress, iniciativa de la Coordinadora de Festivales de Cine de Castilla y León (FECCYL), con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

El programa reúne los títulos 'Wildland', de Roberto Lozano; 'El niño de la estrella', de Marcos Más; 'Camila', de Ramón Sánchez, y 'La amabilidad', de Rubén Alonso.