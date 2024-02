Albert Serra estará en el jurado de la Berlinale

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Albert Serra, cineasta español responsable de cintas como 'Historia de mi muerte' (2013), 'La muerte de Luis XIV' (2016), 'Liberté' (2019) o 'Pacifiction' (2022), formará parte del jurado internacional de la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale, que se celebrará del 15 al 25 de febrero en la capital alemana.

Un jurado que estará presidido por la actriz keniana Lupita Nyong'o ('12 años de esclavitud') y que, según anunciaron este jueves los organizadores, también contará con el cineasta alemán Christian Petzold ('El cielo rojo'), el actor estadounidense Brady Corbet ('The Clouds of Sils Maria'), la directora china Ann Hui ('Una vida sencilla'), la actriz italiana Jasmine Trinca ('La historia de mi mujer') y la escritora ucraniana Oksana Zabuzhko ('El museo de secretos abandonados').

May we introduce – the International Jury of the 74th Berlinale: Lupita Nyong’o, Ann Hui, Albert Serra, Oksana Zabuzhko, Brady Corbet, Jasmine Trinca, Christian Petzold.



A warm welcome to the festival!



All info: https://t.co/bpZ0UTGKjy pic.twitter.com/puy7D6lNOg