¡Alerta verde! El Grinch llega en DVD y Blu-Ray... ¿para robar la primavera?

Publicado 22/03/2019 14:13:12 CET

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Si la Navidad amenazó la pacífica soledad de El Grinch con sus escandalosas fiestas y planeó robarla... ¿Qué preparará el gruñón verde con la llegada de la primavera y sus alergias? Seguro que nada malo después de la importante lección que este cínico cascarrabias aprendió tras conocer a la entrañable Cindy-Louel en el filme de Yarrow Cheney y Scott Mosier.

Y es que, si eres de los que mantienen vivo un desbordante espíritu navideño todo el año, estás de enhorabuena. Ya está disponible El Grinch en DVD, Blu-Ray, 3D y 4K UHD. Unas ediciones domésticas repletas de jugosos extras, incluyendo tres cortometrajes inéditos y los videoclips de los temas 'You are a Mean One, Mr. Grinch' y 'I am the Grinch'.

Illumination, el estudio responsable de la saga Gru, los inolvidables Minions y otros éxitos como Mascotas, ofrece una fiel, musical y colorista versión animada del clásico navideño del Dr. Seuss. El habitante más gruñón de Villa Quién, El Grinch, se propone robar la

Navidad a todos sus vecinos, ayudado a regañadientes por su perro Max y un peculiar reno.

Poco sospecha el malhumorado verde amigo que Cindy-Lou, la niña con el espíritu navideño más entusiasta que jamás se haya visto, le hará cambiar de opinión. Una historia universal sobre el indómito poder del optimismo, divertida y enternecedora a partes iguales.

EDICIONES Y CONTENIDO EXTRA

Las ediciones en DVD y Blu-Ray cuentan con los siguientes extras:

· 3 mini-películas

· Del verde a la pantalla

· Iluminando a El Grinch

· Quién es quién en Villa Quién

· Mis primeros recuerdos de El Grinch

· Artefactos de El Grinch

· Vídeo musical 'You are a Mean One, Mr. Grinch'

· Vídeo muscial 'I am the Grinch'

· Canciones desde su pequeño corazón

· Cualquiera que pueda dibujar: El Grinch, Max, Fred

· Navidades alrededor del mundo

· El pastel de Navidad de Cindy-Lou

· Los bebés de la producción

La edición Blu-Ray 3D + Blu-Ray incluye un disco Bluray 3D con la película en este formato, y el Blu-ray con todos sus

extras.

La edición 4K UHD incluye un disco 4K UHD la película en

la espectacular resolución 4K y un sonido realmente envolvente,

y el Blu-ray con todos sus extras.