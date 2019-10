Alex Proyas, invitado de honor del Festival Nocturna en una edición con más de 30 películas

Publicado 16/10/2019 16:28:05 CET

El director Alex Proyas, autor de títulos de culto como 'El cuervo', será el invitado de honor del Festival Internacional de Cine Fantástico Nocturna Madrid, que se celebrará entre el 22 y el 26 de octubre en Madrid y que en su séptima edición reunirá a más de una treintena de películas.

Proyas, que llegará desde Australia para recibir el Premio Maestro del Fantástico, se encontrará con el público el próximo 26 de octubre e impartirá una masterclass en el 25 aniversario de 'El cuervo' (1994). "Homenajear a Alex Proyas, que además nos ha trasladado su entusiasmo por venir a Madrid es un honor" ha señalado el director del certamen, Sergio Molina.

Además de por 'El Cuervo', Proyas ha dirgido películas como 'Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds' (1989); 'Dark City' (1998); 'Días de garaje' (Garage Days, 2002); Yo, robot (2004) o 'Señales del futuro' (Knowing, 2009), entre otros. También se ha responsabilizado de videos musicales para bandas y artistas como Crowded House, INXS, Mike Oldfield, Fleetwood Mac o Joe Jackson.

El festival madrileño cuenta para esta edición con un presupuesto de 65.000 euros --en su pasada edición reunió a más de 15.000 espectadores en cinco días--. De entre las 300 obras recibidas, proyectará más de una treintena de largometrajes distribuidas en sus características secciones y 28 cortometrajes (19 nacionales, 6 internacionales y 3 fuera de competición).

En esta VII edición se estrenarán varias películas a nivel mundial, como la primera película de Alejandro Ibáñez Nauta, 'Urubú', que inaugurará el certamen. También dentro de la Sección Oficial Fantástico Competición se podrá ver la premiére en España de 'Finale', del director danés S*ren Juul Petersen y 'Koko-Di Koko-Da', del director sueco Johannes Nyholm, ambos exponentes del cine fantástico del norte de Europa.

'Il Signor Diavolo', la vuelta al horror de Pupi Avati, una de las figuras clave del fantástico italiano o 'The Furies', el debut gore en el largo del también australiano Tony d'Aquino, son otros de los títulos destacados dentro de secciones que no olvidan el cine español --'Amigo', el debut en el largometraje del director Óscar Martín, por ejemplo--.

La película elegida para la clausura el sábado 26 de octubre será 'Vivarium', una producción de ciencia ficción premiada este año en Cannes y la segunda dirigida por el cineasta irlandés Lorcan Finnegan.

Los actores Imogen Poots ('Green Room', recientemente premiada en Sitges) y Jesse Eisenberg ('Zombieland') protagonizarán esta cinta.

El festival también proyectará un ciclo programado conjuntamente con el consejo territorial de la Fundación SGAE en Madrid sobre Narciso Ibáñez Serrador, con pases gratuitos hasta completar aforo y homenajeará al cineasta Eugenio Martín, que recibirá el Premio Nocturna de Honor por su trayectoria durante la clausura del festival.