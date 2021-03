Alexander Nanau, nominado a dos Oscar por 'Collective': "Es un reconocimiento a los que luchan contra la corrupción"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con su documental 'Collective', el cineasta rumano Alexander Nanau ha logrado dos nominaciones en la 93ª edición de los Premios Oscar. Candidato a los premios de la mejor película internacional y al mejor documental en la gala que se celebrará el próximo 25 de abril, para Nanau este reconocimiento de la Academia supone "un gesto de consideración para aquellos que luchan contra la corrupción". "Es también una reivindicación de lo que la libertad de prensa puede hacer por la sociedad", señala el director del filme disponible en HBO España.

'Collective' repasa los acontecimientos que sucedieron tras el incendio de la discoteca Colectiv en Bucarest, el 30 de octubre de 2015 durante el concierto de la banda Goodbye to Gravity. El fuego provocó la muerte inmediata de 27 personas y dejó 184 heridos. En los siguientes cuatro meses, la cifra de fallecidos ascendió a 64.

Este incremento de decesos destapó una trama de corrupción, fraude y mala administración de la sanidad pública, que provocaron una serie de protestas masivas que forzaron al gobierno rumano a dimitir, instaurándose una jefatura independiente de tecnócratas que duró un año hasta las elecciones, en diciembre de 2016.

Exhibido en los festivales de Venecia y Sundance, 'Collective' sigue los pasos de 'Honeyland', al ser el segundo largometraje nominado al Oscar a la mejor película internacional y al mejor documental, siendo el primero de Rumanía en lograr tal hazaña. "Siento que estas nominaciones son también un tributo cinematográfico para las víctimas del incendio, así como también para los supervivientes", declara Nanau en una entrevista concedida a Europa Press.

'Collective' es, según su director, también un homenaje al periodismo de investigación. El país de Europa del Este está en el puesto 48 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2020, según Reporteros sin Fronteras, bajando una posición respecto al año anterior. "Es muy complicado [ejercer el periodismo en Rumanía], porque muchos medios pertenecen a gente cercana al poder y, por eso, suelen rechazar realizar reportajes de investigación", señala Nanau.

"UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO"

No obstante, sí considera que han surgido "nuevas plataformas que han organizado a jóvenes periodistas para denunciar las irregularidades y la corrupción y que se están volviendo incómodos para el poder". Con 'Collective', Nanau ha logrado transmitir otra imagen de los profesionales de la comunicación. "Antes de rodar el documental, los periodistas que aparecen en el filme tenían, como mucho, 10 fuentes para destapar la corrupción. Cuando la cinta se estrenó, el número de confidentes aumentó en más de un 100%", argumenta.

"La gente está valorando más el poder filtrar información a la prensa, también los profesionales lo están teniendo en cuenta", añade Nanau, quien tuvo acceso a reuniones del ministro de Sanidad, Vlad Voiculescu, quien volvió a acceder al cargo tras las elecciones del pasado diciembre, en las que el liberal Florin Cîtu fue elegido Primer Ministro.

"Voiculescu no puso ningún impedimento, me dejó grabar libremente, no es usual, evidentemente. Él pertenece a otra generación, estudió en Viena. Su deseo es que haya una mayor transparencia en el gobierno. Se rodea de un equipo joven que quiere cambiar las cosas", explica Nanau, quien advierta que "aunque hay muchos aspectos que están evolucionando", la lucha contra la corrupción es "no es nada sencilla".

"CARECE DE LÓGICA QUE PUEDAS IR DE COMPRAR Y NO AL CINE"

"Todavía hay un grupo importante de la clase política que considera que gobernar un país significa hacer lo que ellos quieran, llenarse los bolsillos y no modernizar la sociedad", denuncia el documentalista, quien advierte que, con la pandemia del coronavirus, ha habido "un aumento de la opacidad" en la gestión de la crisis sanitaria. "La situación ha obligado a un trabajo conjunto entre Sanidad, Interior y Defensa. Por eso, han vuelto a surgir las mentiras y las medias verdades. Se han ocultado cosas a la gente mayor, a las familias", manifiesta.

Al ser presencial, Nanau asegura que "por supuesto", acudirá a la gala de los 93º Premios Oscar. "Será muy simbólico, una imagen muy fuerte que puede impulsar a que la gente vuelva al cine", declara, señalando también cómo las medidas para luchar contra el COVID-19 han afectado de forma injusta a la cultura. En Rumanía, como sucede en otros países de la UE como Francia, Italia o Alemania, los cines, los teatros y los museos están cerrados, no así los espacios comerciales.

"No tiene lógica que puedas ir de compras, meterte en centros comerciales y no puedas acudir al cine o al teatro", denuncia. "Necesitamos apoyo. La gente querrá volver a las salas y puede que ya no estén si no hay ayudas", manifiesta.