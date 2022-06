Almodóvar rodará en los escenarios almerienses del 'spaghetti western' su nueva película 'Extraña forma de vida'

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pedro Almodóvar ha anunciado que una parte del rodaje de su nueva película 'Extraña forma de vida', protagonizada por Ethan Hawke, tendrá lugar en el desierto de Tabernas, en Almería, y en el poblado que hace cincuenta años construyó Sergio Leone para rodar su 'trilogía del dólar' con Clint Eastwood.

Los dos personajes protagonistas serán interpretados por Ethan Hawke y Pedro Pascal, y también intervendrán las "jóvenes promesas" Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos, así como los actores Pedro Casablanc y Sara Salámo.

"No debo decir más para no desvelar todas las sorpresas del guion", ha señalado Almodovar, quien ha dado a conocer el proyecto, en el que sus protagonistas tienen "una extraña forma de vida" que "alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a los propios deseos".

Por el momento, también se sabe que Saint Laurent by Anthony Vaccarello se encargará del diseño de vestuario, además de ser productores asociados del proyecto.