American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace encabeza las nominaciones a los Globos de Oro 2019 en televisión

Publicado 06/12/2018 16:17:09 CET

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, lidera, con cuatro candidaturas, las nominaciones a los Globos de Oro 2019 en las categorías televisivas. Le siguen, con tres nominaciones cada una, La maravillosa Sra. Maisel, El método Kominsky, A Very English Scandal, Heridas abiertas, The Americans, Homecoming y Barry.

Junto a Barry, las nominadas a mejor serie en la categoría de comedia o musical son La maravillosa Sra. Maisel, Kidding, The Good Place y El método Kominsky. En la categoría de mejor drama, acompañan a The Americans, las series Killing Eve, Bodyguard, Pose y Homecoming. En la categoría de mejor miniserie o telefilme los cuatro títulos nominados junto a American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace son El Alienista, Fuga en Dannemora, Heridas abiertas y A Very English Scandal.

Los actores Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater fueron los encargados de anunciar la lista de candatos de los premios que anualmente otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y cuya gala de entrega tendrá lugar el 6 de enero de 2019 en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.

La ceremonia estará conducida por Sandra Oh (Anatomía de Grey) y Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine, Popstar), que toman así el testigo de Seth Meyers, presentador de la última edición de una gala en la que optan al premio a la mejor actriz protagonista en una comedia o musical Allison Brie por Glow, Kristen Bell por The Good Place, Candice Bergen por Murphy Brown, Rachel Brosnahan por La maravillosa Sra. Maisel y Debra Messing por Will y Grace.

Sandra Oh por Killing Eve, Keri Russell por The Americans, Caitriona Balfe por Outlander, Elisabeth Moss por El cuento de la criada yJulia Roberts por Homecoming son las nominadas al premio a la mejor actriz protagonista en una serie dramática. En la categoría de miniserie o telefilme las candidatas al premio a la mejor actriz protagonista son Amy Adams por Heridas abiertas, Patricia Arquette por La fuga en Dannemora, Connie Britton por Dirty John, Regina King por Seven Seconds y Laura Dern por The Tale.

Del lado masculino, al Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática están nominados Jason Bateman por Ozark, Stephan James por Homecoming, Richard Madden por Bodyguard, Billy Porter por Pose y Matthew Rhys por The Americans. En comedia los candidatos son Jim Carrey por Kidding, Bill Hader por Barry, Sacha Baron Cohen por Who Is America, Michael Douglas por El método Kominsky y Donald Glover por Atlanta.

En la categoría de mejor actor protagonista en una miniserie o telefilme, el español Antonio Banderas está entre los nominados por su papel en la producción de National Geographic Channel Genius: Picasso. Sus rivales por el premio son Daniel Brühl por The Alienist,Benedict Cumberbatch por Patrick Melrose, Hugh Grant por A Very English Scandal y Darren Criss por American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace.

También se ha colado en las nominaciones la española Penélope Cruz, que opta al premio a mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión por su interpretación de Donatella Versace en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace en una categoría en la que también están nominadas Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel;Patricia Clarkson, por Heridas abiertas; Thandie Newton, por Westworld y Yvonne Strahovski, por The Handmaid's Tale.