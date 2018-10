Sorogoyen retrata la corrupción política en 'El Reino': "No hay debate sano ni democrático en España"

Actualizado 22/09/2018 16:08:04 CET

El cineasta Rodrigo Sorogoyen, que participa con la película El Reino en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, cree que en España "no hay un debate sano ni democrático" sobre la corrupción política, aunque "ahora se está empezando".

"Hay mucha autocensura sobre este tema, aunque ahora empieza a haber debate. Si no hubiéramos sido nosotros, otros habrían sido los primeros en hacer un 'thriller' sobre esto. Pero ya sabemos también cómo es la industria cinematográfica: para qué se va a poner dinero en esto si se puede poner en una comedia", ha ironizado en una entrevista con Europa Press el cineasta.

Escrita de nuevo junto a Isabel Peña --guionista también de Stockholm o Que Dios nos perdone-- y con Antonio de la Torre en el papel principal, Sorogoyen juega en El Reino a emular la realidad con algunas escenas muy similares a las vistas en las noticias sobre corrupción. "Nos parecía divertido y, al final, todo lo que sea referencial es una ventaja", ha comentado.

De hecho, el director admite que varios de los personajes están inspirados en personas clave de la política española "y son reconocibles", aunque prefiere no desvelar a quién se parecen. Peña y Sorogoyen prepararon esta cinta con numerosa documentación --en especial, a través de libros sobre corrupción-- y llegaron incluso a reunirse con jueces, cargos políticos y empresarios para trazar sus personajes.

La película tiene "un toque cañí" y la música que aparece en varias escenas, "maquinera", le sirve al autor para retratar los 'bajos fondos' de la política española. "La música maquinera me hacía gracia por el contraste con ese mundo y también porque está asociado a una tradición de hace años en la costa. El resultado es el de que los personajes parecen estar en una constante fiesta incómoda", ha apuntado.

El director ha explicado que esta cinta continúa con la línea de sus anteriores trabajos al "mostrar la parte negativa del ser humano". "Nos fascina esa parte oscura, pero en El Reino no hablamos de la maldad, sino de la naturaleza humana y lo fácil que es corromperse. Es algo que le pasa a mucha gente y nos interesa", ha añadido Peña.

Para Sorogoyen, "si alguien tiene un mínimo de poder ya puede ser corrupto, aunque sea solo coger algo de dinero de una caja registradora". Peña cree que eso es así, pero entiende que su película se fija "en el poder de decisión" de las personas cuando tienen la opción de ser corruptos.

El director ha explicado en la rueda de prensa tras la proyección que optaron por no asociar la película a ningún partido político en concreto porque "hubiera sido injusto, deshonesto y poco acertado". "Decidimos no poner siglas, podríamos haber hablado del PP que tiene sus escándalos y su corrupción, pero habría acabado siendo la película del PP y nuestra intención era no hablar de un partido sino de la gente que puebla los partidos", ha explicado.

UN SECTOR CON "ETIQUETA IDEOLÓGICA"

En esta misma línea, Antonio de la Torre ha reiterado "la importancia de que no pareciera que se señalaba a un partido concreto". "Somos un sector al que se nos ha colocado una etiqueta ideológica y hay que ir mucho mas allá, porque seria un error mayúsculo. Tenía claro que había que hacer una película de personas", ha añadido el actor, quien además ha explicado que ha preparado su personaje reuniéndose con políticos "que incluso han estado en procesos judiciales".

Para De la Torre, por ejemplo, que caiga un Gobierno por corrupción es "una buena noticia" en sociedades democráticas. "Los actos tienen consecuencias en una sociedad adulta y sana, pero los cambios reales son más profundos y llevarán generaciones. Cuando haya una sociedad más global, la corrupción será menos comprensible", ha aseverado.

CUIDADO CON LAS "GENERALIZACIONES"

Mientras, el actor Josep María Pou, que encarna a uno de los altos cargos del partido en El Reino, ha lamentado que haya una generación de políticos que "han visto que entrar en política era un camino para labrarse una carrera profesional en un campo en el que no tenían demasiadas posibilidades".

"De todas formas, sabemos que vivimos en un sistema lleno de problemas, pero juro que conozco políticos honestos que se están dejando la piel y están asqueados de estas ultimas semanas. Debemos evitar lo fácil de la generalización", ha concluido.