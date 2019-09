Andy Muschietti: "Dirigir a Stephen King en It 2 fue como dirigir a un amigo"

Publicado 07/09/2019 11:57:53 CET

Andy Muschietti dirige It 2 WARNER BROS.

LOS ÁNGELES, 7 Sep. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

Tras el éxito de It llega ahora It: Capítulo 2, que completa la adaptación a la gran pantalla que ha hecho Andy Muschietti de la célebre obra de Stephen King. Hablamos con el cineasta argentino de lo que sin duda es una de las películas más esperadas del año.

Tras lo transcurrido en el filme anterior, ¿qué historia estás contando ahora en It: Capítulo 2?

Es la segunda parte de esta historia tan fascinante, protagonizada por los mismos personajes 27 años más tarde. Ahora son adultos, y en cierto modo es también un poco la exploración de sus miedos. Y la película tiene una percepción más adulta acerca de lo que son esos miedos. Por tanto, las capas son ahora más profundas, relacionadas con traumas infantiles. De ahí la importancia del diálogo entre las dos líneas temporales de la historia.

Y la producción también es mayor.

Sí, porque es una historia contada más a lo grande y con más acción. Todos los elementos que aparecían en la primera película están intensificados en la segunda: las emociones, el humor, el terror... Es una gran aventura.

Llevas a cabo un viaje constante de ida y vuelta, hacia atrás y adelante, de 27 años.

Todo el libro está construido así, con un constante ir y venir entre las dos líneas temporales. Y ese viaje tiene aún más importancia en esta película, ya que estamos intentando averiguar los orígenes de esos traumas infantiles y sus repercusiones en estos personajes como adultos, ya que tienen que volver al mismo sitio de donde partieron para enfrentarse a ellos.

¿Cuál fue el principal desafío a la hora de combinar esas dos líneas temporales?

La gente que ha visto la primera película y que se ha enamorado de ese grupo de amigos los va a ver ahora de mayores. Por tanto, el desafío era mantener esa identificación emocional con los personajes, y uno de los elementos que lo facilita es precisamente enlazar los adultos con los niños.

Tú no sólo has adaptado la obra de Stephen King a la gran pantalla, sino que incluso lo has llegado a dirigir en una escena donde aparece el escritor haciendo un cameo. ¿Cómo fue esa experiencia?

¡Fue genial! Mi relación con Stephen ya era bastante fluida y cariñosa, así que no estaba tan nervioso. Él es muy accesible y juguetón, por lo que la escena creció en el día y el se prestó al humor que exigía. No sentí que estaba dirigiendo a Stephen King, sino a un amigo.

¿Es cierto que tienes la intención que estrenar más adelante las dos películas como una sola?

Sí, tengo toda la intención de montar las dos películas juntas e incluso recuperar escenas que fueron eliminadas para convertirlas en una gran experiencia. Y, si tengo la oportunidad, me gustaría poder rodar algunas secuencias nuevas para completar la obra.