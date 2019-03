Antonio de la Torre, premiado en la gala de la Unión de Actores que pide "más papeles para las mujeres"

Publicado 11/03/2019 23:30:39 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Antonio de la Torre, Susi Sánchez, Penélope Cruz o Inma Cuesta han sido algunos de los intérpretes galardonados en los Premios de la Unión de Actores, que se han entregado este lunes 11 de marzo en una gala celebrada en el Teatro Circo Price de Madrid, que ha estado conducida por Ángel Ruiz, acompañado de Verónica Ronda, y en la que se ha reivindicado "más papeles para las mujeres" en teatro, cine y televisión, tal y como ha señalado el secretario general del sindicato, Iñaki Guevara.

En el apartado de cine, Susi Sánchez ha ganado el premio a Mejor actriz protagonista por 'La enfermedad del domingo', mientras que Antonio de la Torre ha recogido el galardón a Mejor actor por su trabajo en 'El reino', la película más galardonada en la pasada edición de los Premios Goya. "Lo primero que hice al llegar aquí fue apuntarme a la Unión y no me pude imaginar que me llegaran tantas nominaciones y premios", ha destacado De la Torre.

Además, el premio a Mejor Actriz Reparto ha sido para Elvira Mínguez por 'Todos los saben', mientras que en el apartado masculino el galardón ha sido para Luis Bermejo por 'Tu hijo'. Ana Wagener ha recogido el reconocimiento a Mejor actriz secundaria por 'El reino', mientras que Juan Margallo ha sido galardonado en la categoría masculina por 'Campeones'.

En teatro, el premio a la Mejor actriz protagonista ha sido para Laura Toledo por 'La voz dormida', y el galardón a Mejor actor protagonista ha sido para Juan Codina por 'Luces de bohemia'. Por su parte, el galardón a la Mejor actriz secundaria ha sido para Natalia Hernández por 'La ternura', mientras que el premio a Mejor actor secundario ha sido para Pepe Viyuela por 'El burlador de Sevilla'.

El reconocimiento a Mejor Actriz de Reparto en Teatro ha sido para Ángeles Martín por 'Hablar por hablar'. "Gracias, os quiero mucho, os respeto y amo esta profesión, es hermosa y la mejor versión de este mundo", ha señalado Martín. Por su parte, Juan Vinuesa ha recogido el galardón a Mejor actor de reparto por la obra 'Algún día todo esto será tuyo'.

El premio a Mejor Actor Protagonista en Televisión ha sido para Álvaro Morte por 'La casa de papel', mientras que el galardón a Mejor Actriz Protagonista en Televisión ha sido para Inma Cuesta por 'Arde Madrid'. "Este premio no lo competimos, lo compartimos", ha dicho la protagonista de esta serie, que ha tenido más reconocimientos: el galardón a Mejor Actriz de Reparto, para Miren Ibarguren; el galardón a Mejor Actor Reparto para Julián Villagrán, y el premio a Mejor Actriz Secundaria para Anna del Castillo. Por su parte, Antonio Durán ha recibido el premio a Mejor Actor Secundario de Televisión por 'Fariña'.

Entre los premiados esta noche también se encuentra Penélope Cruz, que ha recogido el premio a Mejor Actriz en Producción Internacional por su trabajo en 'American crime story: Versace', un galardón que ha compartido con sus "profesores de interpretación", con su "madre", y con su "suegra", la también actriz Pilar Bardem, presente en esta gala. En el apartado masculino, el premio a Mejor Actor en Producción Internacional ha sido para Alberto Ammann por su trabajo en 'Narcos'. "Muchas gracias a los compañeros y compañeras que me han dado su voto. Es un premio muy especial que me llena de fuerza y de cariño", ha dicho.

Otros galardones entregados durante esta gala han sido el galardón a la Mejor actriz revelación, que ha sido para Eva Llorach por 'Quién te cantará', y el premio a Mejor actor revelación para Álex Villazán por 'El curioso incidente del perro a medianoche'.

MARISA PAREDES: PREMIO A TODA UNA VIDA

Una de las protagonistas esta noche ha sido Marisa Paredes, que ha recogido entre los aplausos del público el Premio a Toda una Vida, que ha dedicado a sus compañeros de profesión: "Es muy importante este trabajo, pero más aún es con quién haces este trabajo". Asimismo, la intérprete ha manifestado sentirse "afortunada". "Uno de los mayores placeres de la vida es trabajar en lo que te gusta", ha dicho.

Los miembros de la Subcomisión del Estatuto del Artista han recogido el "Premio Especial" de la Unión de los Actores y Actrices. "Un país si no respeta su cultura esta perdido. Muchísimas gracias por otorgarnos este premio", ha señalado la presidenta de dicha subcomisión, la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, tras recoger el premio, acompañada del "popular" Emilio del Río, el diputado socialista José Andrés Torres Mora y el diputado de Podemos Eduardo Maura.

Por su parte, el galardón 'Mujeres en Unión' lo ha recibido la sección 'Mujer tenía que ser', del programa de La Sexta 'El Intermedio'. "Muchas gracias por este magnifico Premio", ha señalado Esther Perez, gerente de contenidos de Atresmedia, en representación del equipo del programa. Sandra Sabatés, presentadora de este espacio, no ha podido acudir a la gala pero ha dejado un mensaje de parte de todo el equipo de 'El intermedio'. "Nos queda mucho camino por conseguir la igualdad. Ojalá seamos capaces de construir una sociedad feminista", ha destacado.

"MÁS PAPELES PARA MUJERES"

El secretario general de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara, ha destacado durante su discurso la "jornada histórica" del pasado viernes 8 de marzo y aprovechado el momento para reivindicar la presencia femenina en las producciones de ficción. "Queremos más papeles para mujeres. La Unión de Actores seguirá peleando para lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres", ha señalado Guevara.

Además, el secretario general del sindicato de actores ha mandado un mensaje a todos los partidos políticos: "La Unión de Actores defenderá esta profesión siempre y nos encontraréis unidos para defender lo justo".

Al mismo tiempo, Guevara se ha referido a Emilio Gutiérrez Caba, nuevo presidente de AISGE en sustitución de Pilar Bardem. Según ha señalado el secretario general del sindicato, la Unión de Actores y AISGE "van de la mano" porque les va "la profesión en ello". Además, ha agradecido a Pilar Bardem su labor al frente de la asociación desde 2002. "Hoy se me hace raro no abrazarte", ha dicho.